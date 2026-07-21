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Love Rashifal 22 July 2026: मोहब्बत में कौन खाएगा धोखा, किसकी गर्लफ्रेंड नजर आएगी गैर की बांहों में, यहां जानें 12 राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal Today Wednesday 22 July 2026: किसे मिलेगा प्यार और किसकी नहीं होगी अपने लव पार्टनर से मुलाकात? और किसका टूटेगा दिन. जानने के लिए पढ़िये मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन?


By: JP Yadav | Published: July 21, 2026 2:22:56 PM IST

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Aries Today Love Horoscope - Photo Gallery
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मेष दैनिक लव राशिफल

अपने साथी के साथ आप बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं.
आप उन्हें कोई बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं, जिससे वह प्रसन्न होंगे.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.
लव पार्टनर का मन आपके प्रति आकर्षित रहेगा.

Gemini Today Love Horoscope - Photo Gallery
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मिथुन दैनिक लव राशिफल

आपके लव पार्टनर का मिजाज आपके वितरित दिखाई पड़ेगा.
आपका पार्टनर किसी दूसरे के संपर्क में आ सकता है.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

बुधवार को आप अपने साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं.
आपका पार्टनर आपके साथ की कमी महसूस करेगा.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

आप अपने साथी के व्यवहार में कुछ परिवर्तन देखेंगे.
आपका पार्टनर हर परिस्थिति में आपका साथ देगा.

Virgo Today Love Horoscope - Photo Gallery
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कन्या दैनिक लव राशिफल

बुधवार को अपने पार्टनर के साथ रहें, उनका ख्याल रखें.
ऐसी कोई बात न करें, जिससे आपके पार्टनर का मन दुखी हो.

Libra Today Love Horoscope - Photo Gallery
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तुला दैनिक लव राशिफल

आपका साथी आपके साथ अच्छा समय व्यतीत करेगा.
मौसम के हिसाब से आप अपने साथी के साथ लव लाइफ एन्जॉय करेंगे.

Scorpio Today Love Horoscope - Photo Gallery
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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

आप अपने लव पार्टनर के साथ मौज-मस्ती करेंगे.
दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.

Sagittarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
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धनु दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर की तुलना में दूसरों की बातों पर भरोसा न करें.
अपने साथी के साथ सौम्य व्यवहार रखें वरना आपका संबंध बिगड़ सकता है.

Capricorn Today Love Horoscope - Photo Gallery
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मकर दैनिक लव राशिफल

किसी अपरिचित व्यक्ति की बातों को सुनकर आप अपने पार्टनर पर कोई झूठा आरोप लगा सकते हैं.
इसके चलते आपका पार्टनर आपसे नाराज सकता है.

Aquarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ दैनिक लव राशिफल

बुधवार का दिन आपके लिए खुशखबरी वाला रहेगा.
आपका लव पार्टनर आपको कोई अच्छी खुशखबरी दे सकता है.
मौसम के कारण आपके पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, ऐसे में ध्यान रखें.

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मीन दैनिक लव राशिफल

आपका साथी आपसे कुछ बातें छिपा सकता है. हालांकि निजी बातें जानकर आपको दुख होगा.
अच्छा होगा संयम रखें, वक्त के साथ गफलत भी दूर हो जाएगी.

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Love rashifal
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