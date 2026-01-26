Kal Ka Love Rashifal 27 January 2026: किन राशि के लोगों को कर लेना चाहिए ब्रेकअप, किन्हें मिलेगा ब्यॉयफ्रेंड का भरपूर प्यार; जानने के लिए पढ़िये सभी 12 लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal Tuesday 27 January 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार (27 जनवरी, 2026) की शुरुआत माघ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है. नवमी तिथि मंगलवार को शाम 7 बजकर 5 मिनट तक है. इसके बाद रात तक दशमी तिथि रहेगी. मंगलवार को माघ गुप्त नवरात्रि का नौवां दिन भी पड़ रहा है. नवरात्रि का नौवां दिन मातंगी देवी को समर्पित है. यहां पर यह भी बता दें कि मंगलवार को मासिक कार्तिगाई का भी संयोग बन रहा है. मंगलवार को सुबह करीब 3 बजे तक शुक्ल योग है और दिन के आखिर तक ब्रह्म योग है. रवि योग, आडल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग की शुरुआत मंगलवार सुबह 11 बजकर 8 मिनट पर होगा, जबकि 28 जनवरी 2026 को इसका समापन होगा. मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.