Kal Ka Love Rashifal 27 January 2026: किन राशि के लोगों को कर लेना चाहिए ब्रेकअप, किन्हें मिलेगा ब्यॉयफ्रेंड का भरपूर प्यार; जानने के लिए पढ़िये सभी 12 लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal Tuesday 27 January 2026:  वैदिक पंचांग के अनुसार, मंगलवार (27 जनवरी, 2026) की शुरुआत माघ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पड़ रही है. नवमी तिथि मंगलवार को शाम 7 बजकर 5 मिनट तक है. इसके बाद रात तक दशमी तिथि रहेगी. मंगलवार को माघ गुप्त नवरात्रि का नौवां दिन भी पड़ रहा है. नवरात्रि का नौवां दिन मातंगी देवी को समर्पित है. यहां पर यह भी बता दें कि मंगलवार को मासिक कार्तिगाई का भी संयोग बन रहा है. मंगलवार को सुबह करीब 3 बजे तक शुक्ल योग है और दिन के आखिर तक ब्रह्म योग है. रवि योग, आडल योग और सर्वार्थ सिद्धि योग की शुरुआत मंगलवार सुबह 11 बजकर 8 मिनट पर होगा, जबकि 28 जनवरी 2026 को इसका समापन होगा. मंगलवार (27 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.

 


By: JP Yadav | Published: January 26, 2026 2:58:29 PM IST

मेष लव राशिफल

मेष राशिफल से जुड़े चाहते आज शाम को घर से बाहर निकलेंगे और इसका मलाल भी रहेगा इससे आपका पार्टनर थोड़ा नाराज भी हो सकता है शादीशुदा लोग लोगों की आपस में लड़ाई हो सकती है सिंगल राशि के जातकों के लिए रिश्ता आ सकता है.

वृषभ लव राशिफल

वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगलवार को मुश्किल भरा दिन होगा. आपको मंगलवार के दिन आर्थिक घाटा भी हो सकता है. इसका असर आपके और पार्टनर के संबंधों पर भी पड़ सकता है. शादीशुदा लोग बाहर घूमने का प्लान भी बना सकते हैं.

मिथुन लव राशिफल

मिथुन राशि के जातकों के रिश्तों में पुराने मनमुटाव दूरे होंगे और संबंध में नई गर्माहट आएगी. मिथुन राशि के कुछ लोग अब शायद संबंध तोड़ने की स्थिति में आ चुके हैं. अगर संबंधों में इतनी खटास आ गई है कि अब आगे नहीं चल सकते तो ब्रेकअप करना ही सबसे अच्छा विकल्प है. सिंगल राशि के जातकों को उनकी नई गर्लफ्रेंड मिलने वाली है. ब्रेकअप के बाद लंबी उदासी अब दूर होगी.

कर्क लव राशिफल

कर्क राशि के जातकों की लव लाइफ मंगलवार को शानदार रहने वाली है. मंगलव को दिन एक नए रिश्ते की शुरुआत या पुराने संबंध को नया रंग देने वाला हो सकता है. तलाक के बाद कोई आपकी जिंदगी में आने को तैयार है. बस आपकी हां का इंतजार है. लव पार्टनर का कोई सरप्राइज आपको भावनात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है.

सिंह लव राशिफल

सिंह राशि के जातकों को किसी का आत्मविश्वास और उसका आकर्षक व्यक्तित्व अपनी ओर खींचेगा. सिंगल को किसी से प्यार हो सकता है, लेकिन इजहार करने का दिन है. प्यार एकतरफा है, इसलिए इन्कार करने का भी सीखना होगा. पति-पत्नी के बीच मंगलवार को प्रेम में अपनापन और विश्वास बढ़ाने वाला है.

कन्या लव राशिफल

कन्या राशि के जातक दिनभर परेशान रहेंगे, क्योंकि लव कपल की मुलाकात का योग नहीं बन रहा है. इस दौरान आप रिश्तों में गंभीरता के साथ नए विचारों को जोड़ेंगे. पत्नी-पति के बीच कुछ अनबन है तो मंगलवार को लाइफ पार्टनर के साथ कोई लंबी चर्चा या भावनात्मक अनुभव रिश्ते को नया आयाम देगा. सिंगल की जिंदगी में प्यार अभी नहीं आएगा. आप मंगलवार को दोस्तों के साथ शाम बिताएंगे.

तुला लव राशिफल

तुला राशि से जुड़े जातकों की जिंदगी में बहुत कुछ सामान्य रहने वाला है. लव पार्टनर मंगलवार को एक-दूसरे से मुलाकात नहीं कर पाएंगे. इसके चलते पार्टनर आपसे नाखुश रह सकता है. सिगंल की लव लाइफ में किसी की एंट्री होने वाली है. शादीशुदा हैं पति-पत्नी में अनबन हो सकती है. यह अलग बात है कि मामला शाम तक शांत हो जाएगा.

वृश्चिक लव राशिफल

वृश्चिक राशि के जातकों का मंगलवार का दिन बेहद सामान्य रहेगा. लव के मामले में खास रह सकता है. लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं. सिंगल हैं तो  मंगलवार को आप किसी की ओर आकर्षित होंगे, जबकि शादीशुदा लोगों की जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं होगा.

धनु लव राशिफल

धनु राशि से जुड़े शादीशुदा लोगों की जिंदगी में नया बदलाव होने वाला है. मंगलवार को रिश्तों में ताजगी और अपनापन महसूस होगा, क्योंकि मुलाकात बेहद खास होगी. इस दौरान लव पार्टनर खुलकर और मज़ेदार अंदाज में प्रेम का इजहार करेंगे. लव पार्टनर के साथ बातचीत आपका दिन बना देगी. लव पार्टनर आपको कोई सरप्राइज देगा.

मकर लव राशिफल

मकर राशि के जातकों की लव लाइफ मंगलवार को मिलीजुली रहेगी. लव पार्टनर से मुलाकात होगी. आपका व्यवहार और समझदारी की सराहना होगी. पूरा दिन रोमांटिक रहेगा. कोई विशेष मौका या मीठा पल लव लाइफ को नया अनुभव देगा. सिंगल को कोई टकराएगा, जो आपकी जिंदगी बदल देगा.

कुंभ लव राशिफल

कुंभ राशि के जातकों का दिन बेहद खुशनुमां रहने वाला है. लव पार्टनर की मंगलवार को मुलाकात होगी. इस दौरान भविष्य को लेकर बात होगी. पार्टनर की ओर से शादी को लेकर सकारात्मक संकेत मिलेंगे. इस साल आपकी शादी होने का योग बन रहा है. सिंगल हैं तो किसी अनजान के साथ छोटी-छोटी रोमांटिक बातें दिन को यादगार बनाएंगी. इसके साथ लव रिलेशनशिप में आगे भी बढ़ सकते है, क्योंकि उसकी ओर से सकारात्मक संकेत मिलेंगे. शादीशुदा हैं तो दंपती के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी.

मीन लव राशिफल

मीन राशि के जातकों का मंगलवार का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा. लव पार्टनर के साथ आप घूमने जा सकते हैं. पूरा दिन रोमांस के साथ गुजरेगा. इसके चलते मंगलवार को आपका दिन बन जाएगा. मंगलवार को लव कपल की लव लाइफ में कई अच्छे लम्हे आएंगे.

डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. Inkhabar.com इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

