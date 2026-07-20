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Love Rashifal 21 July 2026: मेष, कर्क, कन्या और वृश्चिक राशि के लोगों की जिंदगी में आएगी गर्लफ्रेंड, यहां जानें 12 राशियों का हाल

Kal Love Rashifal Today Tuesday 21July 2026: किसे मिलेगा प्यार और किसकी नहीं होगी अपने लव पार्टनर से मुलाकात? और किसका टूटेगा दिन. जानने के लिए पढ़िये मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन?


By: JP Yadav | Published: July 20, 2026 2:49:09 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करेगा.
कार्य की अधिकता के कारण आपको उनसे दूर जाना पड़ सकता है.
इस कारण आपका पार्टनर आज दुखी रह सकता है.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को आपका पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेगा.
आप जिस बात को अपने साथी के साथ बहुत दिनों से शेयर करना चाहते हैं.
वह बात आप शेयर कर सकते हैं, समय अनुकूल है.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे.
आप किसी धार्मिक जगह जा सकते हैं.
अपने पार्टनर के साथ फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं.
इसमें आपके साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

शादी की बात पर लव कपल राजी हो सकते हैं.
आपका साथी आपकी बात में सहमति देगा.
मंगलवार का दिन रोमांच और रोमांस से भरपूर रहेगा.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ अपने मन की बातों को शेयर करेगा.
परिवार के लोग आपके संबंध के विरोध में जा सकते हैं.
आपका साथी आपका भरपूर साथ निभाएगा.
लव पार्टनर का भरपूर प्यार आपको मिलेगा.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर बहुत रोमांटिक मूड में रहेगा.
आपके साथ कहीं बाहर जाने के लिए आपको बोल सकते हैं.
मौसम के हिसाब से यह समय आपके लिए अनुकूल है.

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तुला दैनिक लव राशिफल

बहुत समय से आपका पार्टनर अपने मन में कुछ बातों को दबाए हुए हैं.
सही मौका देख कर वह अपने मन की बात आपको बोल सकता है.
अपने प्रेम का आपके सामने इजहार कर सकता है.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकता है.
इससे आपका मन भी चिंतित रहेगा.
आपके पार्टनर को इस समय आपका साथ चाहिए.

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धनु दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं.
आपका पार्टनर आपके अनुकूल रहेगा.
आपका साथी आपके मन के भाव को समझेगा.
प्रेम प्रसंग के लिए आपके लिए अनुकूल रहेगा.

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मकर दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देने वाला है.
वह आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है.
मन प्रसन्न रहेगा। अपने साथी के साथ आप अच्छा समय बिताएंगे.

Aquarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
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कुंभ दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपके मन की बातों को स्वीकार कर सकता है.
अपने साथी के साथ मंगलवार को आपका दिन अच्छा बीतने वाला है.

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मीन दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है.
हो सकता है आपके पार्टनर का किसी और व्यक्ति की ओर झुकाव बढ़ जाए.
इस कारण वह आपको इग्नोर कर सकते हैं.

Tags:
Love rashifal
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