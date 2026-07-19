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Kal ka Love Rashifal 20 July 2026: जानें मेष से मीन तक का हाल, किसकी रूठेगी गर्लफ्रेंड, किसके पास लौटेगा प्यार; किसका होगा ब्रेकअप

Kal Love Rashifal Today Monday 20 July 2026: किसे मिलेगा प्यार और किसकी नहीं होगी अपने लव पार्टनर से मुलाकात? और किसका टूटेगा दिन. जानने के लिए पढ़िये मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन?


By: JP Yadav | Published: July 19, 2026 4:50:02 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर समय ना देने के कारण आपसे नाराज हो सकता है.
वाणी पर संयम रखें और साथी के साथ समय बिताएं.
उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आपके पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
अपने साथी के साथ समय बिताएं, उन्हें खुश रखने का प्रयास करें.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आपका लव पार्टनर कुछ बातों को लेकर आप से नाराज हो सकता हैं.
अच्छा होगा कि संबंध को संभालने के लिए अपने पार्टनर को समय दें.
बैठकर बातचीत करें, जल्द संबंध सामान्य हो जाएंगे.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर अपने मन की छिपी हुई बात आपको बोल सकता है.
इसका मतलब वह सोमवार को आई लव यू बोलेगा, जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

आप अपने लव पार्टनर के व्यवहार से दुखी हो सकते हैं.
आपका साथी आपकी बातों को नजरअंदाज करेगा.
अच्छा होगा अपने संबंध को बनाए रखने के लिए, कुछ बातों को इग्नोर करें.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर से सहज भाव से बात करें व कहीं साथ घूमने फिरने जाएं.
इससे आपका संबंध मजबूत होगा.

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तुला दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर आपके साथ बाहर जाने की जिद कर सकता है.
मौसम के हिसाब से प्रेम-प्रसंग के लिए यह समय बहुत अच्छा है.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे.
आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ खुश दिखाई देगा.
सिंगल की जिंदगी में सबकुछ सामान्य रहने वाला है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा.
इससे दूरियां बढ़ेंगी, इससे पूरे सप्ताह लव कपल एक-दूसरे से बात नहीं करेंगे.

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मकर दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आप फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं.
साथ ही बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

आप अपने लव पार्टनर के बारे में कोई गलत बात सुन सकते हैं.
इससे आप दुखी हो सकते हैं.
कोशिश करें कि अपने पार्टनर को समझने के लिए समय लें.
वाणी पर संयम रखें, जो रिश्तों के लिए बेहतर रहेगा.

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मीन दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आपका पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार हो सकता है.
इस लिहाज से यह दिन आपके लिए विशेष और यादगार रहने वाला है.

Tags:
Love rashifal
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