Kal Ka Love Rashifal 08 February: कौन से सिंगल्स पहली बार मनाएंगे Propose Day, किन्हें मिलेगा रोमांस का भरपूर मौका? पढ़ें मेष से मीन तक का लव राशिफल

Love Horoscope Today | Today Love Rashifal | Aaj Ka Love Rashifal Sunday 08 February 2026: वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे में यह पूरा सप्ताह प्यार, रोमांस, चाहत और रुमानी-रुहानी एहसास से भरपूर होगा. प्यार में पवित्रता का भाव ही दो लोगों-दो दिलों को करीब लाता है. वह एहसास जगाता है, जिसे उस समय सिर्फ दो लोग ही महसूस कर पाएंगे. 14 फरवरी को वैल‍ेंटाइन डे मनाया जाता है. इस कड़ी में रविवार (8 फरवरी, 2026 वेलेंटाइन वीक का दूसरा दिन होता है. इस दिन को वेलेंटाइन वीक में प्रपोज डे के तौर पर मनाया जाता है. यह खास दिन इश्क के इजहार का होता है. लोग अपने क्रश या प्यार से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं. रविवार (08 फरवरी, 2026) को रोज़ डे पर सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.