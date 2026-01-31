Kal Ka Love Rashifal Sunday 01 February 2026: फरवरी महीने के पहले दिन किसे मिलेगा लव पार्टनर, किसकी होगी शादी तय; पढ़िये मेष से मीन राशि का लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal Sunday 01 February 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, रविवार (01 फरवरी, 2026) को पूर्णिमा है. पूर्णिमा सुबह 3 बजकर 38 मिनट से अगले दिन रविवार तक है. रविवार को राहुकाल दोपहर बाद 4 बजकर 39 मिनट से शाम 6 बजे तक रहेगा. इस दौरान शुभ काम नहीं करें. रविवार को प्रीति योग 10 बजकर 19 तक रहे, जबकि इसके बाद आयुष्मान योग रहेगा. वहीं, रविवार को नक्षत्रों की बात करें तो पुष्य 11 बजकर 58 देर रात तक योग है. चन्द्रमा कर्क में संचार करेंगे. सूर्योदय 7 बजकर 9 मिनट पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम 6 बजे होगा. रविवार को दिन भर रात्रि कर्क राशि में होगा. रविवार (01 फरवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.