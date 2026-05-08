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Kal ka Love Rashifal 9 May 2026: प्यार में किसको मिलेगा धोखा और किसका होगा ब्रेकअप, कौन बोलेगा I LOVE YOU

Aaj ka Love Rashifal 9 May 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शुनिवार (9 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Last Updated: May 8, 2026 3:42:24 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

मेष (Aries) राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर है. शनिवार को उनका अपनी लव पार्टनर से या कहें अपने पार्टनर से शादी का रिश्ता तय हो जाएगा.परिवार की राजा मंदी से रिश्ता हो रहा है. इससे परिवार में खुशी दुगुनी होगी.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

वृषभ (Taurush) राशि के जातकों के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लव पार्टनर में अनबन होगी. इसके चलते पूरा दिन खराब रहेगा, हालांकि शाम को मुलाकात होगी. लेकिन मन में खटास रह जाएगी.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

मिथुन (Gemini) राशि से जुड़े लव कपल कहीं कहां बाहर घूमने का प्लान करेंगे. रात को फिल्म देखने का भी प्रोग्राम बन सकता है. सिंगल और शादीशुदा जातकों की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं होगा.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

कर्क (Cancer) राशि के जातकों के लव पार्टनर दूर रहते हैं, इसलिए रविवार को उनकी मुलाकात काफी दिनों बाद होगी. इस दिन आप भरपूर रोमांस करेंगे.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

सिंह (Leo) राशि के लव कपल के बीच किसी तीसरे की एंट्री हो चुकी है. अब यह आपको तय करना है कि आप यह रिश्ता आगे रखना चाहेंगे या नहीं. हालांकि यह कठिन फैसला है लेकिन आपको लेना ही होगा.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

कन्या राशि के जातक सुबह से शाम तक एक साथ रहेंगे. आपका लव पार्टनर वह बोलेगा जो आप सुनना चाहते हैं यानी आई लव यू सिंगल को भी प्यार के लिए इंतजार करना होगा.

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तुला दैनिक लव राशिफल

तुला (Libra) राशि के जातक आज ऐसी कोई बात ना करें जिससे आपके लव पार्टनर का दिल दुखे वाणी पर संयम रखेंगे तो प्यार जरूर मिलेगा और रोमांस करेंगे

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

वृश्चिक राशि के जातक का दिन खुशी-खुशी बीतेगा. आप अपनी मंगेतर के साथ शाम को फिल्म देखने जा सकते हैं, इससे रिश्ते में गहराई आएगी.

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धनु दैनिक लव राशिफल

धनु राशि के सिंगल जातकों की जिंदगी में शनिवार को बहार आएगी. उन्हें कोई अनजाना आदमी प्रपोज करेगा. आप कुछ देर साथ में बिताएंगे अगले हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा.

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मकर दैनिक लव राशिफल

मकर राशि के जातक का शनिवार का दिन लव पार्टनर के साथ अच्छा गुजरेगा. इस दौरान आप भविष्य योजनाएं तय कर सकते हैं. जैसे शादी कब करनी है और इन्वेस्टमेंट क्या करना है, यह भी तय कर सकते हैं.

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कुंभ लव राशिफल

कुंभ राशि के जातक दिनभर एंजॉय करेंगे. सिंगल को उनका लव पार्टनर मिल जाएगा और अपने पार्टनर का सम्मान करें.

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मीन दैनिक लव राशिफल

मीन राशि के जातकों की जिंदगी में शनिवार को कुछ खास बदलाव नहीं आएगा. दिनभर व्यस्तता की वजह से लव पार्टनर से मुलाकात नहीं होगी. इससे आप थोड़ा नाराज हो सकते हैं लेकिन आपको समझना चाहिए कि प्यार ही जिंदगी में सब कुछ नहीं है बहुत कुछ तो है.

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