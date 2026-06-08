Kal ka Love Rashifal 9 June 2026: कर्क, मिथुन, धनु और मकर राशि के जातकों की लव लाइफ शानदार, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल
Kal Ka Love Rashifal 9 June 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? मंगलवार (9 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात बोल सकते हैं.
अपने साथी के साथ मन की बातों को साझा करें.
हो सकता है वह आपके इंतजार में बैठा हो
वृषभ दैनिक लव राशिफल
आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात कहने का प्रयास कर सकते हैं.
लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने-फिरने जाएं.
समय देखकर अपनी बात को साथी से कहें.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
आपका पार्टनर आपकी कुछ बातों के चलते नाराज हो सकता है.
उन्हें मनाने के लिए कोई अच्छा गिफ्ट दें और अपने साथी के साथ समय बिताएं.
कर्क दैनिक लव राशिफल
मंगलवार को आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.
सिंह दैनिक लव राशिफल
अकेले कोई भी निर्णय लेने से बचें.
लव पार्टनर के व्यवहार को नजरअंदाज करें.
कन्या दैनिक लव राशिफल
वह आपके व्यवहार से परेशान है.
आप अपने साथी के साथ समय बिताएं, उन्हें आपकी जरूरत है.
तुला दैनिक लव राशिफल
मंगलवार को आपका पार्टनर आपके सामने शादी का प्रस्ताव रख सकता है.
साथ ही आपके सामने अपने प्यार का इजहार कर सकता है.
धनु दैनिक लव राशिफल
लव कपल के बीच अनबन चल रही है.
लव पार्टनर गलती को एक्सेप्ट करें और अपने पार्टनर को सॉरी बोलकर विवाद को खत्म करें.
मकर दैनिक लव राशिफल
मंगलवार का दिन उनके साथ अच्छा बीतने वाला है.
इस दौरान आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने का इच्छा जताएगा.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
मंगलवार को आपका लव पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है.
पूरा दिन आप अपने पार्टनर के साथ फुल इंजॉय करेंगे.
मीन दैनिक लव राशिफल
लव कपल बाहर जाने का प्रोग्राम बना सकते हैं.
लव पार्टनर के साथ बाहर की यात्रा पर जाएं, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें.