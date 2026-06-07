Kal ka Love Rashifal 8 June 2026: मेष, सिंह, कन्या और मकर राशि के जातकों की लव लाइफ शानदार, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल
Kal ka Love Rashifal 8 June 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? सोमवार (8 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आपका लव पार्टनर आपसे किसी बात पर नाराज रह सकता है.
अपने पार्टनर की मन की बात को समझने का प्रयास करें, उनके साथ समय बिताएं.
संबंध सामान्य होने में अधिक समय नहीं लगेगा.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आपका पार्टनर आपसे अपने प्यार का इजहार कर सकता है.
वैसे भी सोमवार का दिन मौसम के हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा.
अपने साथी के साथ सोमवार को आप अच्छा समय बिताएंगे.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आपका पार्टनर अपने स्वास्थ्य के चलते कुछ परेशान दिखाई देगा.
इस समय आपका साथ देना उन्हें बहुत खुशी देगा.
इससे आपका संबंध और मजबूत होगा.
कर्क दैनिक लव राशिफल
आपका पार्टनर आपके बहुत नाराज है.
वह आपके साथ कहीं बाहर घूमने जाने के लिए बोल सकता है.
कोशिश करें कि लव पार्टनर के साथ समय बिताएं, इससे संबंध सामान्य होंगे.
सिंह दैनिक लव राशिफल
आपका पार्टनर सोमवार को बहुत शानदार मूड में रहेगा.
आपके पार्टनर का आपको भरपूर प्यार मिलने वाला है.
रोमांस के लिहाज से लव कपल के लिए सोमवार का दिन अच्छा है.
मौसम के हिसाब से भी दिन अच्छा है.
कन्या दैनिक लव राशिफल
लव कपल के बीच कोई तीसरा एंट्री कर चुका है.
यह तीसरा शख्स आप दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर रहा है.
संबंध को बचाने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करें.
हालात जल्द काबू में आ जाएंगे.
तुला दैनिक लव राशिफल
सप्ताह के पहले दिन मुलाकात होने पर आपका लव पार्टनर आपसे कोई गिफ्ट मांग सकता है.
अपने पार्टनर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार रहिए.
इससे आपके अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
कुछ बातों को लेकर लव पार्टनर आप पर झूठा आरोप लगा सकता है.
सोमवार को आप अपने साथी की बात को पूरा करने की कोशिश करें और उनकी बातों को समझें.
इससे लव कपल के रिश्ते मजबूत होंगे.
धनु दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आपका पार्टनर आपके लिए कुछ तोहफा ला सकता है.
वह आपके साथ में आज रोमांटिक मूड में रहेगा.
पूरा दिन रोमांस में गुजरेगा.
मकर दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आपका लव पार्टनर आपसे कहा कि वह आपसे बहुत प्यार करता है.
साथी की फीलिंग को समझने का प्रयास करें, उनके साथ समय बिताएं.
इसके साथ ही उसके इस एहसास की कद्र करें.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
ब्रेकअप के बाद फिर से आपका लव पार्टनर सोमवार को संपर्क में आ आएगा.
उसे अपनी गलती का एहसास है और वह अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांगेगा.
अच्छा होगा आप अपने पार्टनर के साथ में दुर्व्यवहार न करें और उनकी गलती को सुधारने का एक मौका दें.
मीन दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताएंगे.
समय बिताने और व्यवहार से आपके मन में लव पार्टनर का का सम्मान और प्यार बढ़ जाएगा.
इससे आपका पार्टनर आपसे अपनी बात का इजहार कर सकता है.