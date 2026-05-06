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Aaj ka Love Rashifal 7 May 2026: कौन करेगा भरपूर रोमांस, किसकी शादी होगी तय; किसका होगा ब्रेकअप

Aaj ka Love Rashifal 7 May 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? गुरुवार (7 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: May 6, 2026 7:51:19 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

मेष (Aries) राशि के लोगों की रोमांटिक लाइफ में अच्छी रहेगी. सिंगल जातकों की पुराने प्रेमी से संपर्क होने की संभावना है.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

वृषभ राशि के जातकों की जिंदगी में प्यार की एंट्री होगी. सिंगल जातकों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, जिससे दोस्ती प्रगाढ़ हो सकती है. आप उसे कुछ दिनों बाद प्रपोज भी कर सकते हैं.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

मिथुन राशि के जातकों का लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद हो सकता है. लव पार्टनर गुरुवार को शॉपिंग कराने के लिए भी ले जा सकते हैं. सिंगल गुरुवार को दोस्तों के साथ समय बिताएंगे.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

कर्क राशि के जातक लव पार्टनर के साथ खूब समय बिताएंगे. रोमांस करने का मौका भी मिलेगा. सिंगल जातक परिवार के साथ और दोस्तों के साथ समय बिताएंगे.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

सिंगल (Leo) राशि के जातकों के परिवार वाले प्रेम विवाह के लिए मान सकते हैं. कोई दिल की बात कहना चाहते हैं तो मौका अच्छा है. प्रपोज करें और मन की बात कह डालें.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

कन्या (Virgo) राशि के जातक गुरुवार को अपने लव पार्टनर के बहुत करीब महसूस करेंगे. विवाहित जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

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तुला दैनिक लव राशिफल

तुला (Libra) राशि के लोगों के लिए गुरुवार को दोस्ती और मोहब्बत के बीच की लाइनें धुंधली हो सकती हैं. सिंगल लोगों को मनचाहे पार्टनर का साथ मिल सकता है.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

शादीशुदा जातकों को जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. सिंगल जातक जिसे चाहते हैं उसे प्रपोज करेंगे.

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धनु दैनिक लव राशिफल

अविवाहित जातकों का रिश्ता घरवालों के आशीर्वाद से तय हो सकता है. लव पार्टनर के साथ ईमानदार रहें, जिससे कोई गफलत नहीं रहे.

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मकर दैनिक लव राशिफल

मकर राशि के जातक गुरुवार को खुश रहेंगे. लव पार्टनर से मुलाकात होगी. अविवाहित जातकों का रिश्ता घरवालों के आशीर्वाद से तय हो सकता है.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

कुंभ राशि के जातक बाहर घूमने जाएंगे. इस दौरान लव पार्टनर के साथ अच्छी समझ विकसित होगी. सिंगल लोगों का दोस्तों के साथ झगड़ा हो सकता है, जिससे स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है.

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मीन दैनिक लव राशिफल

मीन राशि के अविवाहित लोग दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जा सकते हैं. शादीशुदा जातक खुशहाल रहेंगे.

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