Kal ka Love Rashifal 6 May 2026: किन लोगों की शादी के आएंगे रिश्ते, कौन-कौन टूट कर करेगा प्यार
Kal ka Love Rashifal 6 May 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? बुधवार (6 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
मेष राशि (Aries) के जातकों की मुलाकात अपनी लव पार्टनर के साथ होगी. इस दौरान वह ढेर सारी बातें करेंगे. रोमांस से आपका दिन बन जाएगा.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
वृषभ (Taurus) राशि की जातकों के लव लाइफ बहुत शानदार रहेगी. पति-पत्नी कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं, लव कपल भी खूब इंजॉय करेंगे.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
मिथुन (Gemini) राशि से जुड़े जातकों की मुलाकात बुधवार को लव पार्टनर से नहीं हो पाएगी. इससे आपका मन थोड़ा दुखी रहेगा. सिंगल राशि के जातकों के शादी के रिश्ते आएंगे.
कर्क दैनिक लव राशिफल
कर्क (Cancer) राशि के जातक अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली रहेंगे. घर पर एक मेहमान की दस्तक होने जा रहे हैं. इसका स्वागत कीजिए.
सिंह दैनिक लव राशिफल
सिंह (Leo) राशि के जातकों की जिंदगी में बहुत अच्छा होने वाला है. लव कपल की शादी होने जा रही है.आप जिससे प्यार करते हैं उसी से आपका रिश्ता होने जा रहा है.
कन्या दैनिक लव राशिफल
कन्या (Virgo) राशि के जातकों की जिंदगी में बड़ा दिन आने वाला है. आप दोनों जल्द शादी के बंधन जा रहे हैं. सिंगल को कोई बुधवार को प्रपोज करेगा.
तुला दैनिक लव राशिफल
तुला (Libra) राशि के जातक अपनी दुनिया में मशगूल रहेंगे. लव पार्टनर आपसे बहुत नाराज चल रहा है उसे आप एक गिफ्ट देकर मना सकते हैं. इसके बाद आपका दिन बन जाएगा.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
वृश्चिक (Scorpio) राशि के जातकों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आएंगी. आपका लव पार्टनर छुट्टियों में आपके साथ होगा. बुधवार को दिनभर आप साथ में गुजारेंगे.
धनु दैनिक लव राशिफल
धनु (Sagittarius) राशि से जुड़े सिंगल जातकों के लिए बुधवार को शादी के रिश्ते आएंगे. इनमें से एक रिश्ता आपकी जानकार का होगा, जिसे आप वर्षों से जानते हैं और एकतरफा प्यार करते हैं. कुल मिलाकर यह रिश्ता स्वीकार करें.
मकर दैनिक लव राशिफल
मकर (Capricorn) राशि के जातकों का दिन मिला-जुला रहेगा. ध्यान ऱखें कि आपके व्यस्त रहने से आपकी मुलाकात लव पार्टनर के साथ नहीं हो पाएगी. इसके चलते बुधवार को आपका लव पार्टनर के साथ झगड़ा होगा. शादीशुदा जातकों की जिंदगी सामान्य रहेगी.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
कुंभ (Aquarius) राशि के जातकों के लिए बुधवार दिन बहुत अच्छा है. लव कपल की शादी को पैरेंट्स की रजामंदी मिल गई है. इस साल के अंत तक आपकी शादी का योग बन रहा है. एक-दूसरे के साथ अच्छा समय बताने की कोशिश करें.
मीन दैनिक लव राशिफल
मीन (Pisces) राशि के जातक बुधवार को खुश रहेंगे. उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आने वाला है. वह जिसको पसंद करते हैं वह भी प्यार करता है. आप प्रपोज करेंगे तो वह मान जाएगा.