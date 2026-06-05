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Kal ka Love Rashifal 6 June 2026: वृषभ, कन्या, धनु और कुंभ की जिंदगी में आएगी मुश्किल, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Kal ka Love Rashifal 6 June 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शनिवार (6 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: June 5, 2026 2:58:15 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपका पार्टनर आपके साथ में बाहर जाने की जिद कर सकता है.
कोशिश करें कि उसकी बात मान लें.
बाहर लव पार्टनर के साथ जाकर आपको अच्छा लगेगा.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ बातों को सुनकर उन पर बेवजह ही आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं.
जिस कारण आपका पार्टनर दुखी हो सकता है.
वह आपसे संबंध तोड़ने की विषय में सोच सकता है.
ऐसे में ब्रेकअप करना ही बेहतर विकल्प है.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

आप अपने लव पार्टनर की किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो सकते हैं.
किसी दूसरे के कहने पर आपका लव पार्टनर आपसे दुर्व्यवहार कर सकता है.
इससे आपका मन उदास रहेगा.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने समय जा सकते हैं.
बहुत दिनों के बाद अपने साथी के साथ बाहर जाना आपके लिए अच्छा रहेगा.
परिवार में चल रहे तनाव के वातावरण से कुछ हद तक आराम मिलेगा.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

आपका अपने लाइफ पार्टनर के साथ कुछ बात को लेकर नोकझोंक हो सकती है.
आप पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

अच्छा होगा अपने साथी को मनाने का प्रयास करें.
लव पार्टनर को कोई गिफ्ट दें, जिससे उनका मन प्रसन्न होगा.

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तुला दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपका साथी आपसे नाराज हो सकता है.
कुछ समय से आपके साथ समय बिताना चाहता है.
बिजी होने के चलते ऐसा होना संभव नहीं हो पा रहा है.
इससे आपका पार्टनर आज आपसे कुछ शिकायत कर सकता है.
पार्टनर के साथ समय बिताएं.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे अपनी पर्सनल कोई बात शेयर कर सकता है.
वह आप पर बहुत विश्वास करके कोई पर्सनल बात कहना चाहता है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

अपने साथी की बात को समझने का प्रयास करें.
इससे आपका पार्टनर की नजर में सम्मान बढ़ेगा.

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मकर दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात कह सकता है.
इसका मतलब वह आई लव यू बोल सकता है.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपका समय लव पार्टनर के साथ गुजरेगा.
रिश्ता तय होने पर आप और आपके परिवार में खुशी छा जाएगी.
आपका पार्टनर आपके प्रति प्रेम और स्नेह से भरा रहेगा.

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Love rashifal
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