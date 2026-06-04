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Kal ka Love Rashifal 5 June 2026: वृषभ, कर्क, सिंह, कन्या और तुला की जिंदगी में होगा भरपूर रोमांस, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Kal ka Love Rashifal 5 June 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शुक्रवार (5 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: June 4, 2026 7:31:49 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.
इससे कुछ दिन से चल रही आपसी मनमुटाव की स्थिति दूर होगी.
आपका पार्टनर आपके साथ सहज और सुखद महसूस करेगा.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है.
इसका आप इंतजार कर रहे हैं, वह बात आपका पार्टनर आपसे बोल सकता है.
इससे मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम-प्रसंग के लिए आज का समय आपके लिए अनुकूल है.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर कुछ बातों के चलते आपसे विवाद कर सकता है.
इससे आपका मूड ऑफ रहेगा.
इस व्यवहार से आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं.
अच्छा होगा बैठकर समस्या का समाधान निकालें.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन अच्छा रहने वाला है.
आप अपने पार्टनर के साथ बाहर पिकनिक पर जा सकते हैं.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

मौसम के मिजाज से समय अच्छा रहेगा.
साथी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, इसलिए संभल कर रहें.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर के साथ शानदार समय बिताएंगे.
मौसम के हिसाब से कहीं लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं.

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तुला दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर शुक्रवार को कुछ पारिवारिक बातों को लेकर परेशान रह सकता है.
वह आपसे अपने मन की बात कह सकते हैं.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

अपने साथी के साथ मौसम का भरपूर आनंद लेंगे.
प्रेम-प्रसंग के लिए समय अनुकूल है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर की बातों को सुने यह समय उनके साथ बिताने का और उन्हें सहयोग करने का है.
आपका पार्टनर आपसे कुछ अपेक्षाएं रख सकता है.

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मकर दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात बोल सकते हैं.
यदि अभी तक आपने उन्हें प्रपोज नहीं किया है, तो दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

मौसम का भरपूर लुत्फ उठाएंगे.
शुक्रवार को दिन प्रेम-प्रसंग के लिए अच्छा है.

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मीन दैनिक लव राशिफल

आपके पार्टनर का मिजाज था चिड़चिड़ा रहेगा.
उनके मन में चल रही कुछ बातों को आप समझने का प्रयास करें.
वरना आपका संबंध बिगड़ सकता है.
आपका पार्टनर किसी दूसरे के संपर्क में आ सकता है.

Tags:
Love rashifal
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