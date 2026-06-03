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Kal ka Love Rashifal 4 June 2026: मेष से मीन तक, किसकी गर्लफ्रेंड बोलेगी I LOVE YOU और कौन करेगा रोमांस

Kal ka Love Rashifal 4 June 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? गुरुवार (4 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: June 3, 2026 5:08:54 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आपका पार्टनर आपसे किसी बात पर नाराज रह सकता है.
अपने पार्टनर की मन की बात को समझने का प्रयास करें.
समय निकालकर उनके साथ समय बिताएं.
गुरुवार आप अपने साथी की बात को पूर्ण करने का प्रयास करें, उनकी बातों को समझें.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे गिफ्ट मांग सकता है.
अपने पार्टनर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार रहें.
आपका पार्टनर आपको आई लू यू भी बोल सकता है.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपके सामने ऐसे पेश आएंगे, जैसे आपसे बहुत नाराज हैं.
आप समझदारी दिखाएं और बहस में ना उलझें.
कुछ देर की बातचीत में हालात सामान्य हो जाएंगी.
गुरुवार को आप भविष्य की योजनाओं के बारे में बात कर सकते हैं.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपके सामने अपने संबंध और भविष्य को लेकर चिंतित दिखाई देगा.
वह आपसे अपने रिश्ते के बारे में खुल कर बात करेगा.
आपका पार्टनर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए बोल सकता है.

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सिंह दैनिक राशिफल

आपका पार्टनर आपके लिए कुछ उपहार तोहफा ला सकता है.
आपका साथी आपसे अपने प्यार का इजहार कर सकता है.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

गुरुवार का दिन मौसम के हिसाब से आपके लिए अच्छा रहेगा.
अपने साथी के साथ गुरुवार को आप अच्छा समय बिताएंगे.

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तुला दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर गुरुवार को बहुत शानदार मूड में रहेगा.
वह आपको भरपूर प्यार मिलने वाला है.
मौसम के हिसाब से दिन प्रेम-प्रसंग के लिए अनुकूल है.
भरपूर रोमांस करेंगे.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांग सकता है.
अच्छा होगा आप अपने पार्टनर के साथ में दुर्व्यवहार न करें.
लव पार्टनर की गलती को सुधारने का एक मौका दें.

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धनु दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे प्यार का इजहार करेगा.
आपका इग्नोर करना आपके साथी को न गवारा गुजर सकता है.
कोशिश करें कि गुरुवार को लव पार्टनर के साथ अनबन नहीं करें.

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मकर दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपके लिए कुछ बातों को लेकर झूठा आरोप लगा सकता है.
ध्यान रखें कि आपके बीच कोई तीसरा दरार डाल रहा है.
संबंध को बचाने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करें.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे अपनी बात का इजहार कर सकता है.
गुरुवार को आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताएंगे.
रोमांस के साथ आपके प्रति सम्मान और प्यार बढ़ जाएगा.

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मीन दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर अपने स्वास्थ्य के चलते कुछ परेशान दिखाई देगा.
आपका साथ उन्हें मानसिक मजबूती देगा.
इस समय आपका साथ देना, उन्हें बहुत खुशी देगा.
इससे आपका संबंध और भी मजबूत होगा

Tags:
Love rashifal
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