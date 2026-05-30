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Kal ka Love Rashifal 31 May 2026: मेष से मीन तक, किसके लव पार्टनर की जिंदगी में होगी तीसरे की एंट्री, कौन करेगा ब्रेकअप; किसकी गर्लफ्रेंड होगी नाराज

Kal ka Love Rashifal 31 May 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? रविवार (31 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: May 30, 2026 2:49:36 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर रविवार को आप से अपने मन की बात कह सकता है.
रविवार का दिन आपके लिए यानी लव लाइफ के लिए अच्छा रहेगा.
खुशी की बात यह है कि लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने पर राजी हो सकता है.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

रविवार को आपके परिवार वाले आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं.
आपके साथी के विरोध में आ सकते हैं, जिस कारण आपके संबंध में प्रॉब्लम आ सकती है.
अच्छा होगा इस समस्या का हल निकालें.
इसके साथ ही अपने साथी के साथ मजबूती से खड़े रहें.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

लव पार्नटर काफी परेशान रह सकता है.
इस कारण कुछ बातों को आपसे छुपा सकता है.
अपने साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें व उनके साथ समय बिताएं.
उसकी मदद करके आप उसे खुश कर पाएंगे.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

दिन पार्टनर के साथ अच्छा रहने वाला है.
आप अपने साथी के साथ मार्केट जा सकते हैं.
घर के लिए परिवार के लिए बड़ी खरीदारी कर सकते हैं.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर की कुछ बातों को लेकर परेशान रह सकते हैं.
वाणी पर संयम रखें.
विवाद से खुद को दूर रखें.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

आपका रूठा हुआ पार्टनर आपके संपर्क में आ सकता .
वह आपसे अपनी गलती के लिए आपसे माफी मांग सकता है.
अच्छा होगा पार्टनर के साथ में दुर्व्यवहार न करें और उनकी गलती को सुधारने का एक मौका दें.

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तुला दैनिक लव राशिफल

रविवार को अपने पार्टनर के बारे में आपको कोई जानकारी मिल सकती है.
इसके आप परेशान हो सकते हैं.
आपका साथी आपको धोखे में रख सकता है.
अच्छा होगा ब्रेकअप कर लें.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर के व्यवहार से दुखी हो सकते हैं.
अच्छा होगा अपने संबंध को बनाए रखने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करें.
आपका साथी आपकी बातों को नजरअंदाज करेगा, जिससे झगड़े हो सकते हैं.

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धनु दैनिक लव राशिफल

संबंध को संभालने के लिए अपने पार्टनर को समय दें.
बैठकर बातचीत करें.
आपका पार्टनर कुछ बातों को लेकर आप से नाराज हो सकते हैं.

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मकर दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपके मन की बातों को स्वीकार कर सकता है.
शायद वह आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए हां बोल दे.
अपने साथी के साथ आपका दिन अच्छा बीतने वाला है.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

रविवार को आप अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर झगड़ा कर सकते हैं.
इसके चलते आप दोनों में आपसी मनमुटाव की स्थिति बढ़ सकती है.

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मीन दैनिक लव राशिफल

रविवार को आपका पार्टनर कहीं बाहर घूमने की जिद कर सकता है.
दिन पार्टनर के साथ अच्छा बीतने वाला है.
आप अपने मन की बात अपने पार्टनर को बोल सकते हैं.

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Love rashifal
Kal ka Love Rashifal 31 May 2026: मेष से मीन तक, किसके लव पार्टनर की जिंदगी में होगी तीसरे की एंट्री, कौन करेगा ब्रेकअप; किसकी गर्लफ्रेंड होगी नाराज - Photo Gallery

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