Kal ka Love Rashifal 29 May 2026: मेष से मीन तक, किसका होगा ब्रेकअप, किसके आएंगे शादी के रिश्ते; कौन बोलेगा I LOVE YOU
Kal ka Love Rashifal 29 May 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शुक्रवार (29 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को आपका पार्टनर आपसे कोई गिफ्ट मांग सकता है.
संभव हो तो दें, इससे आपका लव पार्टनर खुश हो जाएगा.
अपने लव पार्टनर के साथ उनकी खुशियों को शेयर करें.
हो सके तो अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं
वृषभ दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को अपने पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा रहने वाला है.
आपका पार्टनर आपके मन के हिसाब से आपके साथ व्यवहार करेगा और यह आपको पसंद आएगा.
आप लव पार्टनर के साथ डिनर पर जा सकते हैं.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
अपने पार्टनर के साथ शुक्रवार का दिन आपका शानदार रहेगा.
शुक्रवार को अपने पार्टनर के साथ उनकी खुशियों को शेयर करें.
अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं.
कर्क दैनिक लव राशिफल
आपका पार्टनर शुक्रवार को आपसे नाराज हो सकता है.
कुछ बातों को लेकर अनबन होगी और आप एक-दूसरे बात नहीं करेंगे.
अच्छा होगा विवाद को न बढ़ने दें, बैठकर समस्या का समाधान निकालें.
सिंह दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है यानी आई लव यू कह सकता है.
बहुत दिनों से चल रही आप दोनों के बीच की दूरी खत्म होगी.
कुल मिलाकर अपने पार्टनर के साथ का दिन अच्छा बिताने वाले हैं.
कन्या दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को आपका पार्टनर आपसे व्यर्थ की बातों में झगड़ा कर सकता है.
वजह होगी कोई तीसरा व्यक्ति, जो आप दोनों के बीच दूरियां पैदा कर रहा है.
अच्छा होगा अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं
तुला दैनिक लव राशिफल
आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.
इसका एक कारण आपका समय न देना होगा.
अच्छा होगा अपने साथी के साथ समय बिताएं.
उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करें.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को किसी प्रकार की हंसी-मजाक करने से लव पार्टनर को बुरा लग सकता है.
ध्यान रखें लव पार्टनर का दिल ना दुखाएं.
कोशिश करें कि अपने पार्टनर की बातों को तवज्जो दें वरना वह आपसे नाराज हो सकता है.
धनु दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद का शिकार हो सकते हैं.
अच्छा होगा पार्टनर की बातों को समझें.
वाणी पर संयम रखें.
अपने पार्टनर की मन की बातों को समझने का प्रयास करें.
मकर दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार का दिन अपने पार्टनर के साथ अच्छा बिताने वाले हैं.
आप अपने पार्टनर से किसी भी प्रकार की मतभेद वाली बातें न करें.
आप दोनों के बीच चल रहे पुराने मतभेद खत्म होंगे.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को आपका पार्टनर आपकी किन्हीं बातों से नाराज होगा.
इससे आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाएंगीं.
अपनी कमियों को देखें व अपने पार्टनर को मनाने का प्रयास करें.
शाम तक दोनों के बीच बात बन जाएगी.
मीन दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे.
किसी पुरानी बात के लिए लव पार्टनर आपसे माफी मांग सकता है.
पुराना चल रहा विवाद खत्म होगा.