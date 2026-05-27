  • Home>
  • Gallery»
  • Kal ka Love Rashifal 28 May 2026: मेष से मीन तक, कौन से जातक बोलेंगे I LOVE YOU, कौन करेगा अपने लव पार्टनर पर शक

Kal ka Love Rashifal 28 May 2026: मेष से मीन तक, कौन से जातक बोलेंगे I LOVE YOU, कौन करेगा अपने लव पार्टनर पर शक

Kal ka Love Rashifal 28 May 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? गुरुवार (28 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: May 27, 2026 2:33:05 PM IST

Follow us on
Google News
Aries Today Love Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आप अपने पार्टनर के साथ निजी पल बिताएं, इससे आपके रिश्ते और मजबूत होंगे.
आप किसी की बातों में न आएं.
लव कपल के बीच तीसरे की एंट्री से रिश्ते प्रभावित होंगे.
अपने साथी के साथ बैठकर बात करें, सही बातों को जानकर फिर कोई डिसीजन लें.

You Might Be Interested In
Taurus Today Love Horoscope - Photo Gallery
2/12

वृषभ दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर गुरुवार को आपके साथ रोमांस करेंगे.
अपने पार्टनर के साथ गुरुरवा का दिन आपका अच्छा बीतने वाला है.
सिंगल को कोई प्रपोज करेगा.
शादीशुदा जातक सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे.

Gemini Today Love Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आपको पार्टनर आपसे अपनी कुछ पर्सनल बातें साझा कर सकता है.
अच्छा होगा बातों को समझें, विशेषकर अपने पार्टनर की भावनाओं को समझ कर कोई डिसीजन लें.

You Might Be Interested In
Cancer Today Love Horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर की इच्छाओं को पूरा करें उनके साथ समय बिताएं.
गुरुवार को का दिन रोमांस से भरपूर रहेगा, आप अपने साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे.

Leo Today Love Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह दैनिक लव राशिफल

अपने साथी के साथ मन की बातों को साझा करें.
हो सकता है वह आपके इंतजार में बैठा हो.
गुरुवार को आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात बोल सकते हैं
लव लाइफ के लिहाज से गुरुवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.

Virgo Today Love Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को लव कपल फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं.
लव पार्टनर आपको कोई गिफ्ट दे सकता है.
कोई बड़ी खुशखबरी आपका पार्टनर आपको देने वाला है.

Libra Today Love Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला दैनिक लव राशिफल

मौसम के हिसाब से आपका पार्टनर आपसे कहीं बाहर घूमने-फिरने के लिए जोर डाल सकता है, लेकिन संभल कर यात्रा करें.
आपका पार्टनर आपकी कुछ बातों के चलते नाराज हो सकता है
मनाने के लिए कोई अच्छा गिफ्ट दें और अपने साथी के साथ समय बिताएं.

Scorpio Today Love Horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

गुरुवार का दिन लव लाइफ के लिए अच्छा रहने वाला है.
मौसम का आनंद आप अपने साथी के साथ लेंगे.
कहीं लॉन्ग ड्राइव पर आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं.
गुरुवार का दिन आपका मनोरंजन और रोमांच से भरपूर रहेगा.

Sagittarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु दैनिक लव राशिफल

अब अपने पार्टनर की नाराजगी का शिकार हो सकते हैं.
आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है, वह आपके व्यवहार से परेशान है.
आप अपने साथी के साथ समय बिताएं, उन्हें आपकी जरूरत है। उन्हें मनाने का भरसक प्रयास करें.
अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और अपने पार्टनर को सॉरी बोलकर मैटर को खत्म करें.

Capricorn Today Love Horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर दैनिक लव राशिफल

गुरुवार का दिन लव पार्टनर के साथ अच्छा बीतने वाला है.
आपका पार्टनर आपके सामने कोई प्रस्ताव रख सकता है.
आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनना चाह रहा हो.
गुरुवार को आप अपने साथी का साथ दें.

Aquarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आप अपने पार्टनर को अपने मन की बात कहने का प्रयास कर सकते हैं.
जांच लें कि यह प्यार एक तरफा तो नहीं है वरना आपको दिक्कत आनी तय है.
 मौसम को देखते हुए  अपने साथी के साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने जाएं.
 समय देखकर अपनी दिल के बात बोलें.

You Might Be Interested In
Pisces Today Love Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर के साथ समय बिताना चाहता है, उनका साथ दें.
अपने पार्टनर के स्वास्थ्य के चलते आप कुछ परेशान रह सकते हैं.
गुरुवार को लव पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.

Tags:
Love rashifal
Kal ka Love Rashifal 28 May 2026: मेष से मीन तक, कौन से जातक बोलेंगे I LOVE YOU, कौन करेगा अपने लव पार्टनर पर शक - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal ka Love Rashifal 28 May 2026: मेष से मीन तक, कौन से जातक बोलेंगे I LOVE YOU, कौन करेगा अपने लव पार्टनर पर शक - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 28 May 2026: मेष से मीन तक, कौन से जातक बोलेंगे I LOVE YOU, कौन करेगा अपने लव पार्टनर पर शक - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 28 May 2026: मेष से मीन तक, कौन से जातक बोलेंगे I LOVE YOU, कौन करेगा अपने लव पार्टनर पर शक - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 28 May 2026: मेष से मीन तक, कौन से जातक बोलेंगे I LOVE YOU, कौन करेगा अपने लव पार्टनर पर शक - Photo Gallery