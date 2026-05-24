  • Home>
  • Gallery»
  • Aaj ka Love Rashifal 25 May 2026: मेष से मीन तक किसको मिलेगा प्यार और किसको धोखा, किसका होगा ब्रेकअप

Aaj ka Love Rashifal 25 May 2026: मेष से मीन तक किसको मिलेगा प्यार और किसको धोखा, किसका होगा ब्रेकअप

Aaj ka Love Rashifal 25 May 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? सोमवार (25 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Last Updated: May 25, 2026 7:31:15 AM IST

Follow us on
Google News
Aries Today Love Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे.
ध्यान रखें कि अपनी लव पार्टनर की बातों को महत्व दें.
सोमवार को आपका पार्टनर आपसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांग सकता है.

You Might Be Interested In
Taurus Today Love Horoscope - Photo Gallery
2/12

वृषभ दैनिक लव राशिफल

सोमवार को अपने पार्टनर से आपको कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा.
सोमवार को अपने पार्टनर की बातों को महत्व दें.
आप शाम को लव पार्टनर के साथ खरीदारी के लिए भी जा सकते हैं.

Gemini Today Love Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन दैनिक लव राशिफल

सोमवार का दिन अपने पार्टनर के साथ अच्छा बिताने वाले हैं.
आप दोनों के बीच चल रहे पुराने मतभेद खत्म होंगे.
आप एक नई शुरुआत करेंगे.
आप अपने पार्टनर से किसी भी प्रकार की मतभेद वाली बातें न करें.

You Might Be Interested In
Cancer Today Love Horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क दैनिक लव राशिफल

सोमवार को अपने लव पार्टनर बेवजह बहस ना करें.
इससे आप दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनेगी.
दरअसलस लव कपल के बीच कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच दूरियां पैदा कर सकता है.
अच्छा पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें और सम्मान दें.

Leo Today Love Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह दैनिक लव राशिफल

काफी दिनों से आपका लव पार्टनर नाराज है.
एक कारण आपका समय न देना होगा.
यह सच जानते हैं तो अच्छा होगा अपने साथी के साथ समय बिताएं.
बातचीत करके उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करें.

Libra Today Love Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर के साथ सोमवार का दिन आपका शानदार रहेगा.
आपका लव पार्टनर आपसे कोई गिफ्ट मांग सकता है.
अपने पार्टनर के साथ उनकी खुशियों को शेयर करें.
सोमवार को आपका पार्टनर खुश नजर आएगा.
अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं.

Libra Today Love Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर आपसी मतभेद का शिकार हो सकते हैं.
अच्छा होगा पार्टनर की बातों को समझें.
वाणी पर संयम रखें.
यह आपके रिश्ते को मजबूत करेगा.

Scorpio Today Love Horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.
इससे कारण आप दोनों में मतभेद हो सकते हैं.
बेहतर होगा विवाद को न बढ़ने दें.
लव पार्टनर के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालें.

Sagittarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.
इससे कारण आप दोनों में मतभेद हो सकते हैं.
बेहतर होगा विवाद को न बढ़ने दें.
लव पार्टनर के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालें.

Capricorn Today Love Horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर दैनिक लव राशिफल

सोमवार का दिन अधिक सावधानी पूर्वक बिताएं, क्योंकि किसी बात कर आपका लव पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.
आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ जाएं.
अपनी कमियों को देखें. आपकी गलती हैं तो पार्टनर से सॉरी बोलना ठीक रहेगा.

Aquarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ लव राशिफल

आपका पार्टनर आपके आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा.
अपने पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा रहने वाला है.
सोमवार को अपने पार्टनर के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर आप जा सकते हैं.

You Might Be Interested In
Pisces Today Love Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन दैनिक लव राशिफल

रविवार अपने पार्टनर की बातों को आप विशेष महत्व दें वरना आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.
किसी प्रकार का मजाक ना करें.
बातचीत के दौरान वाणी पर संयम
पार्टनर का मूड समझ कर बात करना ज्यादा अच्छा होगा.

Tags:
Love rashifal
Aaj ka Love Rashifal 25 May 2026: मेष से मीन तक किसको मिलेगा प्यार और किसको धोखा, किसका होगा ब्रेकअप - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Aaj ka Love Rashifal 25 May 2026: मेष से मीन तक किसको मिलेगा प्यार और किसको धोखा, किसका होगा ब्रेकअप - Photo Gallery
Aaj ka Love Rashifal 25 May 2026: मेष से मीन तक किसको मिलेगा प्यार और किसको धोखा, किसका होगा ब्रेकअप - Photo Gallery
Aaj ka Love Rashifal 25 May 2026: मेष से मीन तक किसको मिलेगा प्यार और किसको धोखा, किसका होगा ब्रेकअप - Photo Gallery
Aaj ka Love Rashifal 25 May 2026: मेष से मीन तक किसको मिलेगा प्यार और किसको धोखा, किसका होगा ब्रेकअप - Photo Gallery