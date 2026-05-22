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Kal ka Love Rashifal 23 May 2026: किसका होगा ब्रेकअप, कौन जाएगा लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने; कौन करेगा रोमांस

Kal ka Love Rashifal 23 May 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शनिवार (23 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: May 22, 2026 2:40:51 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपकी कुछ बातों को लेकर लव पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है.
इसकी वजह लव कपल के बीच तीसरे की एंट्री होना है.
अगर रिश्ता सही नहीं चल रहा है तो ब्रेकअप कर लें.
वरना पार्टनर के साथ बैठकर गलतफहमी दूर करें.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

शनिवार का दिन लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है.
आपका पार्टनर आपकी हर बात को मानेगा.
आपका पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए सहमति दे सकता है.
शादीशुदा जातक लाइफ पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर को मनाने के लिए कोई गिफ्ट उपहार दें.
अपने पार्टनर से आपके बीच चल रहे मतभेद दूर होंगे.
आपका पार्टनर नाराज होने का दिखावा कर सकता है.
आपका पार्टनर खुश नजर आएगा.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

पार्टनर कुछ बातों को लेकर परेशान नजर आएगा.
पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
आपके पार्टनर को आपके साथ की आवश्यकता है.
अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें.
लव पार्टनर के मन की बातों को समझने का प्रयास करें.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपका पार्टनर अपनी गलती के लिए आपसे सॉरी बोल सकता है.
अच्छा होगा विवाद को ज्यादा न बढ़ाएं.
अपने संबंध को बचाने के लिए पार्टनर के साथ बैठकर डिस्कस करें.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

लव कपल के बीच कुछ गलतफहमी हो सकती है.
आपका पार्टनर कुछ पर्सनल बातों को आपके बारे में जानकर आपसे दूर जा सकता है.
अच्छा होगा उनके मन में पाल रही गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करें साथी के साथ समय बिताएं.

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तुला दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपकी लव लाइफ शानदार रहेगी.
आप पूरा अपने पार्टनर के साथ आप अच्छा दिन व्यतीत करेंगे.
आप दोनों के बीच में कुछ नोकझोंक देखने को मिलेगी.
शनिवार का दिन अच्छा रहेगा अपने पार्टनर के साथ आप लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को आपका पार्टनर रोमांटिक मूड में नजर आएगा.
बहुत दिनों से चल रही दूरी खत्म होगी.
गर्मियों में आप अपने साथी के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं.
यात्रा के दौरान अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें.

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धनु दैनिक लव राशिफल

ध्यान दें कि आपका लव पार्टनर आपको शुक्रवार को धोखा दे सकता है.
किसी दूसरे के संपर्क में आने से आपके प्रति उसका आकर्षण खत्म होगा.
संबंध को बचाने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करें.

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मकर दैनिक लव राशिफल

मकर राशि के जातकों की कई घंटों की मुलाकात होगी.
अपने पार्टनर दिल की बात करने का दिन है.
शनिवार को अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें.
लव पार्टनर की बातों को समझने का प्रयास करें

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आप अपने लव पार्टनर से अपने दिल की बातें बोल सकते हैं.
इससे आपका पार्टनर खुश होगा.
इसी खुशी में आपका लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर जाने को प्रोग्राम बनेगा.

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मीन दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपका लव पार्टनर आपसे आई लव यू बोल सकता है.
शाम को कई घंटों मुलाकात होगी. कोशिश करें प्यार भरी बातें ही करें.
वाणी पर संयम रखने से मुलाकात का मजा आएगा.

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Love rashifal
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