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Kal Ka Love Rashifal 23 March 2026: लव पार्टनर करेंगे रोमांस, किसका होगा ब्रेकअप; जानें सभी 12 राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal In Hindi | Love Rashifal Tomorrow | Love Horoscope Tomorrow :  सोमवार (23 मार्च, 2026) का दिन सभी राशियों की लव लाइफ के लिए मिलाजुला है. कुछ राशि के जातकों का पार्टनर अपने व्यवहार के लिए आपसे माफी मांग सकता है. पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करेंगे तो कुछ का ब्रेकअप भी हो सकता है. मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius) और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी. 


By: JP Yadav | Published: March 22, 2026 2:21:23 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

जिनकी शादी कुछ महीने पहले हुई है वो नए कपल दिनभर एन्जॉय करेंगे. साथ ही कहीं घूमने जाएंगे. आप फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं. सोमवार को आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. इस दौरान आपका पार्टनर आपके साथ खुश रहेगा.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आपके परिवार वाले आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं. वे आपके साथी के विरोध में आ सकते हैं, जिस कारण आपके संबंध में प्रॉब्लम आ सकती है. अच्छा होगा इस समस्या का हल निकालें. इसके साथ ही अपने साथी के साथ मजबूती से खड़े रहें.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आप पार्टनर से किसी बात को लेकर झगड़ा कर सकते हैं, जिस कारण आप दोनों में आपसी मनमुटाव की स्थिति बन सकती है. वाणी पर संयम रखें. विवाद से दूर रहें. पार्टनर की कुछ बातों को लेकर परेशान रह सकते हैं.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

सोमवार आप अपने पार्टनर के साथ अपने जीवन को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं, जिसका असर आप दोनों की लाइफ पर दिखाई पड़ेगा. अपनी कुछ बातों को सोमवार को दूसरों से शेयर ना करें नहीं, तो आप दोनों के बीच में लोग दूरियां पैदा कर सकते हैं. अपने पार्टनर के स्वभाव को देखते हुए संबंध को बचाने के लिए आप खुद बातचीत की पहल करें.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

सोमवार को सिंगल के लिए शादी के रिश्ते आएंगे. सोमवार को पार्टनर के बारे में आपको कोई जानकारी मिल सकती है, जिस कारण आप परेशान हो सकते हैं. आपका साथी आपको धोखे में रख सकता है. अच्छा होगा संबंध के लिए बातचीत करें.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आप अपने पार्टनर के व्यवहार से दुखी हो सकते हैं. आपका साथी आपकी बातों को नजरअंदाज करेगा, जिस कारण आपसी झगड़े की स्थिति निर्मित हो सकती है. अच्छा होगा अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करें.

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तुला दैनिक लव राशिफल

संबंध को संभालने के लिए पार्टनर को समय दें. बैठकर बातचीत करें. दरअसल, सोमवार को आपका पार्टनर कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज हो सकते हैं. आपके प्रति किसी दूसरे के द्वारा उन्हें भड़काया जा सकते हैं.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

सोमवार को स्वास्थ्य कारणों के चलते आपका पार्टनर काफी परेशान रह सकता है, लेकिन वह आपको तकलीफ नहीं देना चाहता. यहां पर ध्यान रखें कि इस कारण कुछ बातों को आपसे छिपा सकता है. अपने लव पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. उनके साथ समय बिताएं.

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धनु दैनिक लव राशिफल

सोमवार का दिन पार्टनर के साथ आप अच्छा बिताने वाले हैं. घूमने के दौरान आप अपने लव पार्टनर के साथ मार्केट जा सकते हैं और घर के लिए बड़ी खरीदारी कर सकते हैं. शादीशुदा हैं तो कपल किसी किसी पुराने विवाद को सुलझाने में सफल होंगे. इसके बाद दिन खुशनुमा रहेगा.

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मकर दैनिक लव राशिफल

सिंगल राशि के जातकों को सोमवार को शादी के रिश्ते आएंगे. सुबह फोन पर लव पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो सकती है. इससे पूरा दिन खराब हो जाएगा. दोनों एक दूसरे से दूरे बना लेंगे. शादी शुदा लोगों की जिंदगी में तनाव रहेगा.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

मौसम के हिसाब से प्रेम प्रसंग के लिए यह समय अनुकूल है. आपको मोहब्बत में मौसम का भरपूर साथ मिलेगा. रोमांस चरम पर होगा. आपका पार्टनर सोमवार को आपसे अपने मन की बात बोल सकता है. इसके साथ ही वह लाइफ पार्टनर बनने पर राजी हो सकता है. यह दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.

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मीन दैनिक लव राशिफल

सोमवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. सोमवार को आपका पार्टनर कहीं बाहर घूमने की जिद कर सकता है. साथ ही आपका दिन पार्टनर के साथ अच्छा बीतने वाला है.  आप अपने मन की बात अपने पार्टनर से बोल सकते हैं. वह आपसे I Love You सुनने के लिए बेकरार है.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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love rashifal 23 march 2026
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