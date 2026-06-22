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Kal ka Love Rashifal 23 June 2026: मंगलवार को कौन करेगा रोमांस और किसे मिलेगा पार्टनर से धोखा, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal 23 June 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? मंगलवार (22 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Last Updated: June 22, 2026 5:57:11 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

मंगलवार आपका पार्टनर आपसे दूर जा सकता है.
आपकी कुछ बातें उनके मन पर लगी हो.
अच्छा होगा अपने साथी के साथ बैठकर आपसी मतभेद विवाद को दूर करें.
संबंध को बचाने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करें.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे अपने व्यवहार के लिए माफी मांग सकता है.
पुराना चल रहा आप दोनों के बीच का विवाद खत्म होगा.
मंगलवार को अपनी पार्टनर की बातों को महत्व दें.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को आपका पार्टनर आपसे कोई गिफ्ट मांग सकता है.
अपने पार्टनर के साथ उनकी खुशियों को शेयर करें.
आपका पार्टनर खुश नजर आएगा.
अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएं.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच दूरियां पैदा कर सकता है.
मंगलवार को आपका पार्टनर आपसे व्यर्थ की बातों में झगड़ा कर सकता है.
इससे आप दोनों के बीच तनाव की स्थिति बनेगी.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

बहुत दिन से आपका साथी परेशानियों से घिरा हुआ है.
अच्छा होगा अपने साथी के साथ समय बिताएं.
उनकी परेशानियों को समझने का प्रयास करें.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर के साथ आज का दिन अच्छा बिताने वाले हैं.
मंगलवार को आपका पार्टनर आपसे अपनी मन की बात बोल सकता है यानी आई लव यू कह सकता है.
बहुत दिनों से चल रही आप दोनों के बीच की दूरी मंगलवार को खत्म होगी.

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तुला दैनिक लव राशिफल

मंगलवार का दिन लव पार्टनर के साथ आपका दिन अच्छा रहने वाला है.
अपने पार्टनर के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर आप जा सकते हैं.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को किसी बात को लेकर आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.
कुछ जानकारी के चलते आप दोनों में मतभेद हो सकते हैं.
अच्छा होगा विवाद को न बढ़ने दें.
आपस में बैठकर समस्या का समाधान निकालें.

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Love rashifal
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