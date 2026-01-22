Kal Ka Love Rashifal 23 January 2026: किस राशि के लोगों के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर का होगा खुलासा, किन सिंगल को मिलेगी गर्लफ्रेंड, जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी
Kal Ka Love Rashifal Friday 23 January 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा और सरस्वती पूजा की जाएगी. हिंदू मान्यता के अनुसार, यह अहम दिन होता है. पंचमी तिथि गुरुवार देर रात 1 बजकर 47 मिनट तक थी. इसके बाद शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजकर 59 मिनट तक परिघ योग रहेगा. इसके बाद दोपहर 2 बजकर 33 मिनट तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. बसंत पंचमी के दिन यानी शुक्रवार को सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 07 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक रहेगा. शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष लव राशिफल
मेष राशि के जातकों की जिंदगी में गुरुवार को किसी की एंट्री होने वाली है. ऐसा सिंगल जातकों के साथ होगा. सिंगल जातक किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं और बातचीत की शुरुआत हो सकती है. इनमें वह भी शामिल हैं जो तलाक ले चुके हैं. लव पार्टनर के लिए दिन अच्छा है. गुरुवार को पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. इस दौरान वाणी पर संयम रखना काफी अच्छा रहेगा.
वृषभ लव राशिफल
वृषभ राशि के जो लोग लंबे समय से लव रिलेशनशिप में हैं. वह गुरुवार से रविवार तक साथ में रहेंगे. इस दौरान विवाह से जुड़ी चर्चा आगे बढ़ सकती है. परिवार वाले भी इस प्यार पर अपनी मुहर लगा सकते हैं. सिंगल जातकों को पुराने प्रेम संबंध से जुड़ा कोई संदेश या कॉल मिल सकती है. यह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा. आप अपने लव पार्टनर के साथ गहरी बातचीत करेंगे.
मिथुन लव राशिफल
लव पार्टनर के साथ आपकी मुलाकात तय है. इस दौरान आपको लव पार्टनर से खुलकर बात करने का मौका मिलेगा. इस दौरान आप अपनी बात रखने में कोई गुरेज नहीं करे. सिंगल जातकों के लिए सोशल मीडिया बेहतर विकल्प है. यहां आपको कोई खास मिल सकता है. नए व्यक्ति से जुड़ने के योग बन रहे हैं. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप बदनाम हो सकते हैं. अभी से समझदारी दिखाएं और इनसे दूरी बना लें.
कर्क लव राशिफल
शादीशुदा लोगों को परिवार का सहयोग मिलेगा. आपके प्यार पर मुहर भी लग सकता है. गुरुवार को आप भावनात्मक रूप से थोड़े संवेदनशील रह सकते हैं. लव पार्टनर की छोटी-छोटी से आप खुश होंगे. मुलाकात के दौरान अपने साथी से खुलकर बात करें.
सिंह लव राशिफल
सिंह राशि के जातकों की लव लाइफ मिली-जुली रहेगी. प्रेमी-प्रेमिका रिश्ते में नजदीकी बनाए रखने के लिए एक दूसरे को समझने की कोशिश करें. सिंगल लोगों को पसंद के शख्स की ओर से भी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है. लव की शुरुआत हो सकती है.
कन्या लव राशिफल
लव कपल हैं तो सामने वाला आपकी गंभीरता को अच्छी तरह समझ पाएगा. मुलाकात के लिए मना नहीं करें, क्योंकि पार्टनर के साथ किसी भविष्य से जुड़ी योजना पर चर्चा हो सकती है. सिंगल हैं तो किसी खास व्यक्ति की ओर आपका झुकाव बढ़ सकता है और उनकी ओर से भी अच्छा संकेत मिल सकता है. पुराने प्रेम संबंधों में सुधार हो सकता है.
तुला लव राशिफल
तुला राशि के जातकों के लिए शुक्रवार का दिन रोमांटिक रूप से बेहद सुहाना रहेगा. हर छोटी बात में लव पार्टनर को प्यार महसूस हो सकता है. लव के लिहाज से शुक्रवार का दिन रोमांटिक रूप से बेहद सुहाना रहेगा. लव पार्टनर हर छोटी बात में प्यार महसूस हो सकता है.
वृश्चिक लव राशिफल
लव रिलेशन में एक दूसरे के लिए विश्वास रखें. लव पार्टनर के साथ आपकी विचारधारा मेल खाएगी. सिंगल जातक हैं तो किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. यह आपके दिल में उतर जाएगा. हो सकता है कि यह आपका लाइफ पार्टनर भी बन जाएगा.
धनु लव राशिफल
पति-पत्नी के रिश्तों में शुक्रवार को स्पष्टता और समझदारी नजर आएगी. दंपती एकांत में बैठेंगे तो एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर समझ पाएंगे. लाइफ पार्टनर का सहयोग और मार्गदर्शन मिलता रहेगा. सिंगल जातक शुक्रवार को दिनभर दोस्तों के साथ समय गुजारेंगे. इनमें कोई एक आपके करीब आएगा.
मकर लव राशिफल
शादीशुदा हैं तो शुक्रवार का दिन बेहद समझभरा रहेगा. किसी मुद्दे पर सहमति बनेगी. दंपती को यह समझना होगा कि जीवन इतना आसान नहीं है. सिर्फ अकेले ही दांपत्य जीवन का निर्वहन नहीं कर पाएंगे. दोनों को मिलकर साथ चलना होगा. सिंगल हैं, तो किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है. यह आपके दिन में उतर जाएगा.
कुंभ लव राशिफल
शुक्रवार को कुंभ राशि के सिंगल जातकों को किसी का इंतजार रहेगा, लेकिन शाम तक असफलता हाथ लगेगी. लव पार्टनर भविष्य की चिंता में हैं. पार्टनर के साथ इसी मुद्दे पर विवाद भी हो सकता है. इससे रिश्ते को नई दिशा मिलेगी. शादीशुदा हैं तो किसी भी प्रकार के विवाद से बचें और हां सबसे जरूरी बात यह है कि वाणी पर संयम रखें. लाइफ पार्टनर की वजह से प्यार में खुशी भी कायम रहेगी.
मीन लव राशिफल
मीन राशि के जातकों के लिए लव के लिहाज से शुक्रवार का दिन बेहद शानदार रहने वाला है. लव पार्टनर से मुलाकात के बाद अब बेहतर महसूस करेंगे. अगले कुछ दिन इस मुलाकात की यादों की खुमारी में बीतेगा. सिंगल की ऐसे खास इंसान से मुलाकात का योग है जो भविष्य में आपका लाइफ पार्टनर भी बन सकता है. हाल ही में शादी हुआ है तो लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताने से आपसी समझ बढ़ेगी. पति-पत्नी आपस में विचार साझा करें, जिससे गफलत दूर हो.
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. India News इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.