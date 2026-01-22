Kal Ka Love Rashifal 23 January 2026: किस राशि के लोगों के एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर का होगा खुलासा, किन सिंगल को मिलेगी गर्लफ्रेंड, जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी

Kal Ka Love Rashifal Friday 23 January 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा और सरस्वती पूजा की जाएगी. हिंदू मान्यता के अनुसार, यह अहम दिन होता है. पंचमी तिथि गुरुवार देर रात 1 बजकर 47 मिनट तक थी. इसके बाद शुक्रवार दोपहर बाद 3 बजकर 59 मिनट तक परिघ योग रहेगा. इसके बाद दोपहर 2 बजकर 33 मिनट तक पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. बसंत पंचमी के दिन यानी शुक्रवार को सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 07 बजकर 13 मिनट से दोपहर 12 बजकर 33 मिनट तक रहेगा. शुक्रवार (23 जनवरी, 2026) को सभी 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.