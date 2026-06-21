Kal ka Love Rashifal 22 June 2026: सोमवार को किसका लव पार्टनर रूठेगा, कौन कहेगा I LOVE YOU, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल
Kal Ka Love Rashifal 22 June 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? सोमवार (22 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आपका पार्टनर और परिवार के लोगों के बीच मतभेद हो सकता है.
इससे लव कपल परेशान रहेंगे और आपका मन अशांत रहेगा.
बेहतर होगा अपने साथी के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालें
वृषभ दैनिक लव राशिफल
अपने पार्टनर को कोई उपहार आप दे सकते हैं.
इससे आपका पार्टनर पुरानी सभी बातों को भूलकर आपसे अपने संबंध को फिर से जोड़ सकता है.
अपने पार्टनर के साथ सोमवार का दिन अच्छा रहेगा.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
अपने पार्टनर के साथ आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा.
स्वास्थ्य को लेकर आपका साथी परेशान रह सकता है.
अपने साथी का ख्याल रखें.
कर्क दैनिक लव राशिफल
सोमवार को अपने पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर विवाद ज्यादा बढ़ सकता है.
किसी बात को लेकर आपका पार्टनर आपके प्रति अपनी भावनाएं बदल सकता है.
अच्छा होगा वाणी पर संयम रखें.
सोच विचार कर निर्णय लें.
सिंह दैनिक लव राशिफल
यदि अभी तक अपने मन की बात नहीं कही है.
सोमवार को आप अपने पार्टनर से बोल सकते हैं.
शाम को लव पार्टनर के साथ अच्छा समय गिरेगा.
कन्या दैनिक लव राशिफल
पहले अपने लव पार्टनर का मूड देख लें.
सोमवार को किन्हीं वजहों से उसका मन अशांत रहेगा.
ध्यान रखें कोई ऐसी बात ना करें, जिससे आपका पार्टनर लंबे समय के लिए आपसे नाराज हो जाएं.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
आपके साथी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं.
सोमवार को आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा।
धनु दैनिक लव राशिफल
अपने लव पार्टनर के साथ आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं.
अपने परिवार और बच्चों के लिए कोई नए घर खरीदने का मन बना सकते हैं.
मकर दैनिक लव राशिफल
सोमवार को आपका पार्टनर आपसे दूर जा सकता है.
अनबन है तो अच्छा होगा अपने साथी के साथ बैठकर आपसी मतभेद विवाद को दूर करें.
संबंध को बचाने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करें.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
आप अपने लव पार्टनर के साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हैं.
आपका पार्टनर आपकी बातों से सहमत होगा.
आपका पार्टनर आपसे अपने प्यार का इजहार कर सकता है.
मीन दैनिक लव राशिफल
सोमवार को अपने पार्टनर के साथ उनके मूड को ठीक करने के लिए पुरानी बातों के लिए सॉरी बोलना आपके लिए अच्छा होगा.
आपका साथी कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज है, उन्हें मनाने का प्रयत्न करें.
सॉरी बोलने से रिश्ते बेहतर बनेंगे.