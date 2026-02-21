  • Home>
  Kal Ka Love Rashifal 22 Feb 2026: किसकी गर्लफ्रेंड होगी खफा, कौन-कौन करेगा रोमांस; पढ़ें 12 राशियों की लव लाइफ

Kal Ka Love Rashifal 22 Feb 2026: किसकी गर्लफ्रेंड होगी खफा, कौन-कौन करेगा रोमांस; पढ़ें 12 राशियों की लव लाइफ

kal Ka Love Rashifal 22 Feb 2026: रविवार (22 फरवरी, 2026) का दिन सभी राशियों की लव लाइफ के लिए मिलाजुला रह सकता है. कुछ राशि के जातकों के बीच अनबन होगी और नौबत ब्रेकअप तक आ जाएगी. कुछ जातकों के शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं.  मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius) और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: February 21, 2026 1:13:16 PM IST

Aries Today Love Horoscope
मेष दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर रविवार को सेकेंड हाफ के बाद देर शाम तक साथ रहेंगे. खूब एन्जॉय करेंगे. ध्यान रखें मुलाकात और बातचीत के दौरान एक-दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें. शादीशुदा हैं तो किसी भी समस्या के समाधान में लाइफ पार्टनर की सलाह से अवश्य उचित समाधान मिलेगा. सिंगल के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है.

Taurus Love Horoscope
वृषभ लव राशिफल

सिंगल लोग किसी पुराने कनेक्शन से दोबारा जुड़ सकते हैं. यदि किसी नए रिश्ते के लिए प्रयास कर रहे हैं तो जल्दबाजी न करें. समय के साथ चीजें स्पष्ट होंगी, लेकिन शुरुआत जरूर करें. शादीशुदा हैं तो रिश्तों में स्थिरता की आवश्यकता होगी.

Gemini Love Horoscope
मिथुन लव राशिफल

आपकी शादी होने वाली है. इस बीच लव पार्टनर या मंगेतर से किसी छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है. बातचीत करके मसला हल करें. मतभेद ज्यादा हुए तो शादी से पहले ही रिश्ता खतरे में पड़ सकता है. ध्यान दें कि जो पहले शादीशुदा हैं उन्हें धैर्यपूर्वक अपने रिश्ते को संवारने की जरूरत है. वाणी पर संयम रखें तो घर में भी सकारात्मक माहौल बना रहेगा.

Cancer Love Horoscope
कर्क लव राशिफल

सिंगल की शादी का योग बन रहा है. रविवार को लव पार्टनर के साथ शादी को लेकर आप पैरेंट्स से बात कर सकते हैं. रिश्ते के मान जाएंगे. वहीं, पार्टनर के साथ रोमांचक बातचीत होगी. सिंगल लोग किसी नए व्यक्ति से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा परख लें वरना धोखा मिलने की आशंका है.

Leo Love Horoscope
सिंह लव राशिफल

शादीशुदा लोगों में नई योजनाओं को लेकर उत्साह बना रहेगा. रविवार को छुट्टी का दिन होने पति-पत्नी बाहर घूमने जा सकते हैं. इसके साथ ही दांपत्य संबंधों में भरपूर प्रेम बना रहेगा. लव रिलेशन में हैं तो एक-दूसरे के लिए समय निकालना मुश्किल होगा, लेकिन फोन और सोशल मीडिया के जरिये एक-दूसरे से जुड़े रहें.

Virgo Love Horoscope
कन्या लव राशिफल

शादीशुदा जोड़ों के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है. ऐसे में लगातार बातचीत करते रहें. सिंगल को चाहिए कि वो भावनाओं के बजाय तर्कों पर आधारित फैसले लें. किसी रिश्ते को लेकर असमंजस की स्थिति दूर होगी.

Libra Love Horoscope
तुला लव राशिफल

रविवार को दांपत्य संबंधों में मधुरता रहेगी. पति-पत्नी फिल्म देखने के साथ शाम को डिनर पर जाने का भी प्लान बना सकते हैं. मनोरंजन संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होने से परिवार में खुशी और उमंग भरा माहौल रहेगा. सिंगल की शादी तय हो सकती है.

Scorpio Love Horoscope
वृश्चिक लव राशिफल

शादीशुदा जोड़ों को पारदर्शिता बनाए रखने की जरूरत है. रिश्ता ऐसा रखें कि शक की कोई गुंजाइश ना रहें. ध्यान रहें कि कुछ ना बताना भी छिपाना ही होता है. ऐसा ना करें. आप सिंगल हैं, तो किसी ऐसे व्यक्ति से आकर्षण हो सकता है जो पूरी तरह ईमानदार नहीं है, सतर्क रहें. वरना धोखा मिलेगा.

Sagittarius Love Horoscope
धनु लव राशिफल

किसी भी गुप्त बात को छिपाने से बचें, क्योंकि सच सामने आने पर गलतफहमी बढ़ सकती है। घर के सदस्य अपनी-अपनी व्यस्तता के कारण एक-दूसरे को समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन आपसी तालमेल से व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी. प्रेम संबंध में सकारात्मकता बनी रहेगी.

Capricorn Love Horoscope
मकर लव राशिफल

जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई खास व्यक्ति आ सकता है. अगर किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें. रविवार से ही आपकी लव लाइफ शुरू हो सकती है. जो पहले से लव रिलेशन में हैं वो रिश्ते में आकर्षण और जुनून महसूस करेंगे. पति-पत्नी अपनी बातचीत और समझदारी से रिश्ते को और मजबूत बनाएंगे.

Aquarius Love Horoscope
कुंभ लव राशिफल

अत्यधिक व्यस्तता के कारण आप परिवार पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, इससे आपका लव पार्टनर भी नाराज हो सकता है. उसे गिफ्ट देकर और समय देकर मना सकते हैं. रविवार को जरूर मुलाकात करें. जो लोग सिंगल हैं, उनके जीवन में कोई खास व्यक्ति आ सकता है.

Pisces Love Horoscope
मीन लव राशिफल

सिंगल के लिए रविवार को शादी के प्रस्ताव आएंगे. इसी साल के अंत तक आपकी शादी होनी है. तलाकशुदा लोगों के लिए भी विवाह का प्रस्ताव आ सकता है. लव रिलेशनशिप में हैं तो शादी की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. परिवार की सहमति शादी की बात जाएगी. जल्द शादी का योग है.

Disclaimer
डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Kal Ka Love Rashifal 22 Feb 2026: किसकी गर्लफ्रेंड होगी खफा, कौन-कौन करेगा रोमांस; पढ़ें 12 राशियों की लव लाइफ - Photo Gallery

