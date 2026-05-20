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Kal ka Love Rashifal 21 May 2026: किन राशि के जातकों का होगा ब्रेकअप, कौन करेगा रोमांस भरपूर; किस सिंगल की जिंदगी में लौटेगा प्यार

Kal ka Love Rashifal 21 May 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? गुरुवार (21 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: May 20, 2026 3:57:18 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को अच्छा होगा कुछ बातों को इग्नोर करें. अपनी बात अपने पार्टनर के समक्ष रखें.
इससे रिश्तों में पारदर्शिता आएगी.
किसी तीसरे व्यक्ति का आप दोनों के बीच आना आपके संबंध को बिगाड़ सकता है.

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वृषभ दैनिक राशिफल

लव कपल के बीच मतभेद हो गए हैं. इससे आप दोनों में दूरी बढ़ गई है.
अपने संबंध को बचाने के लिए लव पार्टनर से बैठकर बातचीत करें.
लाइफ में चल रही प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आप अपने लव पार्टनर से कुछ बातों को लेकर खफा होंगे.
इसी बात को लेकर आप दोनों में मतभेद बढ़ सकते हैं.
अच्छा होगा अपने पार्टनर को समय दें और अपने संबंध को बिगड़ने ना दें.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को अपने पार्टनर की कुछ बातों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं.
आपका पार्टनर आपको धोखे में रख सकता है. इससे मतभेद बढ़ेंगे.
अच्छा होगा कुछ बातों को विचार करके निर्णय लें.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को लव कपल के बीच वैचारिक मतभेद की स्थिति ज्यादा बढ़ेगी, जिस कारण आपसी विच्छेद की स्थिति बन सकती है.
हो सकता है कि ब्रेकअप हो जाए. इसके लिए आप पहले से ही मानसिक तैयारी कर लें.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आपका पार्टनर कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज हो सकता है.
अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें, उन्हें कोई अच्छा गिफ्ट देकर झगड़े को समाप्त करें.
अपने पार्टनर की मन की बात को समझने का प्रयास करें
अपने वाला पार्टनर को मनाने के लिए आपकी जेब खर्च हो सकती है.

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तुला दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आप अपने पार्टनर के साथ दिन अच्छा व्यतीत करेंगे.
आपका पार्टनर आप पर पूरा विश्वास करेगा.
घूमने-फिरने के साथ ही आप दोनों कहीं बाहर जा सकते हैं.
कुछ बातों को लेकर आपसी सामंजस्य बनेगा.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर के साथ आप अपने जीवन के लिए कोई बड़ा निर्णय कर सकते हैं.
अपने पार्टनर की कुछ बातों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं.
इन बातों से कोई नुकसान की संभावना नहीं है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

लव कपल के बीच पिछले कुछ समय से आप दोनों के मतभेद चल रहे हैं उन बातों का हल निकलेगा.
गुरुवार को आपका पार्टनर अपनी गलती एक्सेप्ट करेगा, जिस कारण आप दोनों के बीच चल रहे मतभेद खत्म होंगे.

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मकर दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर के साथ आप अपने भविष्य के लिए नई प्लानिंग कर सकते हैं.
गुरुवार को भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं.
शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों के लिए अच्छा है.
लव पार्टनर को शेयर खरीदकर दे सकते हैं.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

अच्छा होगा अपनी बात को पार्टनर को समझने की कोशिश करें और संबंध को बनाए रखें.
गुरुवार को अपने पार्टनर के साथ कुछ बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है.
लव कपल के बीच मतभेद ज्यादा बढ़ सकते हैं.
आपका झगड़ा का कारण कोई तीसरा व्यक्ति होगा.

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मीन दैनिक लव राशिफल

गुरुवार का दिन आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा बिताने वाले हैं. 
प्लानिंग के बाद आप अपने पार्टनर के साथ लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. 
पार्टनर के साथ अच्छा दिन बीतेगा, साथ ही मतभेद दूर करना का भी समय मिलेगा.

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Love rashifal
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