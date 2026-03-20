Kal Ka Love Rashifal 21 March 2026: किस राशि के सिंगल जातक बोलेंगे I LOVE YOU, किसका होगा ब्रेकअप; जानें सभी 12 राशियों का भी हाल
Kal Ka Love Rashifal In Hindi | Love Rashifal Tomorrow | Love Horoscope Tomorrow: शनिवार (21 मार्च, 2026) का दिन सभी राशियों की लव लाइफ के लिए मिलाजुला है. शनिवार को कुछ राशि के जातकों को अपने पार्टनर के साथ पुराने विवाद सुलझाने होंगे. लव कपल के बीच तीसरे की एंट्री हो सकती है. यह शख्स आप दोनों के बीच दूरियां पैदा करना चाहता है. कुछ राशि के जातकों का पार्टनर अपने व्यवहार के लिए आपसे माफी मांग सकता है. पुरानी बातों को भूलकर नई शुरुआत करेंगे तो कुछ का ब्रेकअप भी हो सकता है. मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius) और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
अच्छा होगा अपनी पार्टनर की भावनाओं को समझे व उसका सपोर्ट करें. आपका यह कार्य पिछले कई दिनों से चल रहे दोनों के बीच तनाव को खत्म करेगा और आपका संबंध भी मजबूत करेगा. शनिवार को आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा समय बिताएगा. बहुत दिनों से आप दोनों के बीच चल रहे विवाद खत्म होंगे. आप एक-दूसरे की भावनाओं को समझेंगे.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
शनिवार का पूरा दिन आप अपने साथी के साथ व्यतीत करेंगे. आपका लव पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है. आप आपसे प्यार करता है. यह शनिवार को वह बयां करेगा, जिसे सुनने के लिए आप बेताब हैं. इसके बाद खुशी से अपने लव पार्टनर के साथ आप लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
किसी पुरानी बात को लेकर शुक्रवार को आपका पार्टनर आपके साथ झगड़ा कर सकता है. इसके बाद आप दोनों के बीच तनाव की स्थिति बन सकती है. दरअसल, आप दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हैं, जो रिश्तों को बिगाड़ सकती हैं. बेहतर तरीका यह है कि अपने लव पार्टनर के साथ बैठकर बातचीत से अपनी समस्या को हल करें. इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप दोनों साथ में अधिक वक्त बिताएं.
कर्क दैनिक लव राशिफल
मौसम के हिसाब से शनिवार का दिन आप दोनों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है. शनिवार को आप अपने लव पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे. आपका पार्टनर कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज हो सकता है. अच्छा होगा अपने पार्टनर की मन की बात को समझने का प्रयास करें व उनके साथ समय व्यतीत करें.
सिंह दैनिक लव राशिफल
शनिवार को आपका पार्टनर अपनी पुरानी बातों के लिए आपसे माफी मांग सकता है. अच्छा यह होगा कि आप अपनी सारी बातों को भूलकर जिंदगी की नई शुरुआत करें. अपने पार्टनर के साथ शनिवार को आप अपने जीवन को लेकर कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं. यह शादी से जुड़ा है, लेकिन परिवार राजी नहीं होगा.
कन्या दैनिक लव राशिफल
शनिवार को आपका पार्टनर आपसे अपनी कुछ पर्सनल बातों को छुपा सकता है. ऐसे में इसका पता चलने से आप दोनों के बीच मनमुटाव बढ़ सकता है. अच्छा होगा पहले बात को समझने का प्रयास करें. अपने साथी को अपनी बात रखने का मौका दें. अपने संबंध को बचाने का प्रयास करें.
तुला दैनिक लव राशिफल
शनिवार को आपके और आपके लव पार्टनर के बीच विवाद होने के आसार हैं. इसके चलते लव पार्टनर के परिवार के लोगों के साथ भी विवाद होगा. इससे आप और आपके पार्टनर के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं. अच्छा होगा दोनों के बीच में फैल रही गलतफहमियों को दूर करें व अपने संबंध को बचाने का प्रयास करें कुछ बातों को इग्नोर करें, क्योंकि आपका रिश्ता नाजुक मोड़ पर आ गया है.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
आपका लव पार्टनर आपसे अपना रिश्ता बिगाड़ना चाहता है. अच्छा होगा अपने रिश्ते को बचाने का प्रयास करें व कुछ बातों को जो उनके मन में हैं, बैठकर समझने का प्रयास करें. अपने रिश्ते में गलतफहमियों को दूर करें. यहां पर यह भी ध्यान रखें कि रिश्ता अगर बोझ और एकतरफा हो जाए तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है. यह आप पर है कि आप क्या करना चाहेंगे. बात ब्रेकअप तक भी जा सकती है.
धनु दैनिक लव राशिफल
शनिवार को आपको ही पार्टनर को आपकी बहुत जरूरत है. कुछ बातों को लेकर वह मानसिक रूप से परेशान है. आपका दायित्व है कि आप पहल करते हुए उसकी समस्या को दूर करें. सिंगल राशि के जातकों की जिंदगी में बड़ा और अहम बदलाव होगा. ईद त्योहार के दिन उन्हें कोई प्रपोज करेगा. इस रिश्तों को आप एक नाम दे सकते हैं. आप दोनों लाइफ पार्टनर बनने के लिए बिल्कुल फिट हैं.
मकर दैनिक लव राशिफल
शनिवार को मकर राशि के जातक अपने पार्टनर के साथ समय बिताएंगे. इस दौरान आप दोनों के बीच चल रही गलतफहमियां भी दूर होंगीं. साथ में समय बिताने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे. शनिवार को आप अपने पार्टनर के साथ भावनात्मक रूप से भी जुड़ेंगे. आपको चाहिए कि आप अधिक से अधिक समय लव पार्टनर के साथ बिताएं और इस दौरान उनकी बातों को तवज्जो दें.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
लव पार्टनर के साथ मुलाकात के दौरान आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें वरना आप दोनों का रिश्ता बिगड़ सकता है. शनिवार को अपने पार्टनर के साथ आप कुछ बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं. लव पार्टनर के व्यवहार में परिवर्तन शनिवार को आप दोनों के बीच में बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है. आप अपने मन की बात सोच-विचार कर कहें वरना ब्रेकअप तक की नौबत आ सकती है.
मीन दैनिक लव राशिफल
सिंगल जातकों के लिए शादी के लिए रिश्ते आएंगे. शनिवार को आपका पार्टनर आपसे अपनी कुछ पर्सनल बातें साझा कर सकता है. शनिवार को आपका पार्टनर कुछ बातों से परेशान हो सकता है. इसके बारे में वह आपके सामने सच बयां कर सकता है.
डिस्क्लेमर
इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.