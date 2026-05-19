Kal ka Love Rashifal 20 May 2026: किसका लव पार्टनर तोड़ेगा दल, किसको मिलेगा प्यार और कौन करेगा रोमांस; जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल
Kal ka Love Rashifal 20 May 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? बुधवार (20 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
बुधवार को पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है. पार्टनर की भावनाओं को समझें.
सुबह किसी बात को लेकर आपसे नाराज हो सकता है.
वाणी पर संयम रखें. हालांकि इसके कारण पार्टनर का मन अशांत रहेगा.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
पार्टनर की भावनाओं को समझें और उन्हें समझाने का प्रयास करें, वरना रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं.
आपका पार्टनर आपसे दूर की यात्रा पर जाने का बोल सकता है, लेकिन आप व्यस्त रहने के कारण उन्हें मना कर सकते हैं.
इसके चलते लव पार्टनर आपसे रूठ सकता है.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
बुधवार को दोपहर के बाद पार्टनर के साथ समय व्यतीत करेंगे.
सलाह दी जाती है कि अपनी बातें उन पर न थोपे, इससे वाद विवाद हो सकता है.
पार्टनर को समझने का प्रयास करें.
कर्क दैनिक लव राशिफल
पार्टनर अपने मन की बात आपसे साझा कर सकता है.
पार्टनर को बुधवार को आप अत्यधिक प्यार करेंगे.
बुधवार का दिन लव लाइफ को लेकर शुभदायक रहने वाला है.
पार्टनर आपको कोई शुभ समाचार दे सकता है.
सिंह दैनिक लव राशिफल
बुधवार का दिन लव लाइफ को लेकर शानदार रहने वाला है.
पार्टनर के साथ रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे.
बुधवार को पार्टनर रिलेशनशिप के बारे में अपने घर पर बात सकता है.
कन्या दैनिक लव राशिफल
पार्टनर के साथ धार्मिक स्थल पर भ्रमण कर सकते हैं.
अत्यधिक समय पार्टनर के साथ व्यतीत करेंगे.
किसी बात को लेकर पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.
इसका फायदा कोई अन्य व्यक्ति उठा सकता है. ऐसे में सतर्क रहें
तुला दैनिक लव राशिफल
बुधवार का दिन लव लाइफ को लेकर अच्छा रहेगा.
पार्टनर आपको कोई खुशखबरी दे सकता है.
पार्टनर के साथ समय व्यतीत करेंगे। मौसम का भरपूर आनंद उठाएंगे.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
बुधवार को शाम के बाद पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
ऐसे में सलाह दी जाती है कि बाहर के खानपान से बचें.
खासतौर से गर्मियों के दौरान सतर्क रहें.
धनु दैनिक लव राशिफल
बुधवार का दिन लव लाइफ को लेकर अच्छा रहने वाला है.
पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है और रिलेशनशिप को खत्म कर सकता है.
पार्टनर का व्यवहार आपको चिंता में डाल सकता है.
मकर दैनिक लव राशिफल
बुधवार का दिन लव लाइफ को लेकर अच्छा रहेगा.
पार्टनर कोई विशेष उपहार आपको दे सकता है.
पार्टनर बुधवार को आपसे अपने मन की बात बोल सकता है.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
बुधवार को लव पार्टनर के साथ रहे और उनका ख्याल रखें.
मौसम का मिजाज दिक्कते दे सकता है.
पार्टनर आपसे भविष्य की योजनाओं को लेकर बातचीत कर सकता है.
मीन दैनिक लव राशिफल
बुधवार को वाणी पर संयम रखें और धैर्यपूर्वक समय बिताएं.
बुधवार का दिन लव लाइफ को लेकर अच्छा नहीं है.
लव पार्टनर का मिजाज बिगड़ सकता है, इससे दोनों के बीच वाद-विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है.