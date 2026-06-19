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Kal ka Love Rashifal 20 June 2026: शनिवार को किसका होगा ब्रेकअप और देगा अपने लव पार्टनर को धोखा, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal 20 June 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शनिवार (20 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: June 19, 2026 5:55:55 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर किसी लड़की के कहने पर आपके ऊपर शक कर सकता है.
इसका पता चलने पर आप दोनों में आपसी मतभेद बढ़ सकते हैं.
यह समय समझदारी से काम लेने का समय है.
अपने साथी से बैठ कर बात करें.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपका पार्टनर कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज हो सकता है.
रिश्ते के लिए अच्छा है कि पार्टनर के साथ समय बिताएं.
लव पार्टनर की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें.
इससे आपका संबंध अच्छा होगा.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

आपसे पार्टनर की कुछ बात नहीं आपको परेशान कर सकती हैं.
किसी गैर से मिलने पर उसे जलन और असुरक्षा दोनों हो रही है.
ऐसे में थोड़ा अपना नजरिया बदलें.
संकुचित भाव मन में ना लाएं.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

किसी बात को लेकर आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है.
शनिवार को उन्हें मनाने के लिए आप गिफ्ट दें.
वीकेंड पर फिल्म दिखाने के लिए भी जा सकते हैं.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

अपने साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें.
उनके साथ कहीं बाहर जाएं.
इस कारण उनका मन लगेगा.
लव पार्टनर का प्यार और सहयोग आपको मिलेगा.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

शनिवार को लव लाइफ के लिए समय अच्छा है.
उनके मन की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें.

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तुला दैनिक लव राशिफल

मौसम के हिसाब से शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा है.
साथी के साथ समय बिताएं.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

अच्छा होगा पहले अपने साथी के बारे में अच्छे से विचार कर लें.
लाइफ में परेशानी बढ़ सकती है.
आपका पार्टनर आपके लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है.
आपकी कुछ बातों को जानकर वह आपको परेशान कर सकता है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर के साथ शनिवार को समय बिताएं.
उनके साथ कहीं बाहर घूमने चले जाएं, जिससे उनका मन खुश होगा.
कोशिश करें तो बहस से बचें.
लव पार्टनर की बातों को तवज्जो दें.

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मकर दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है.
उनके मन में कुछ दुविधा चल रही है.
वह आपसे शेयर कर सकते हैं.
जिससे आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे आपके परिवार के बारे में निर्णय लेने के लिए तैयार हो सकता है.
यह शादी के लिए सही मौका.
अगले एक साल के भीतर शादी का योग बन रहा है.
दिसंबर तक शादी से परहेज करें.

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मीन दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आप से कहीं बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है.
इसके बाद पार्टनर के साथ आपका अच्छा बीतने वाला है.
आपका पार्टनर आपको भरपूर प्यार देगा.
साथ ही आपके मन में चल रही बात वो एक्सेप्ट करेगा.

Tags:
Love rashifal
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