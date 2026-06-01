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Kal ka Love Rashifal 2 June 2026: मेष से मीन तक, किसका लव पार्टनर देखा धोखा, किसकी शादी के रिश्ते आएंगे और कौन करेगा रोमांस

Kal ka Love Rashifal 2 June 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? सोमवार (2 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: June 1, 2026 2:11:42 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को मुलाकात के दौरान लव पार्टनर के साथ आप फैमिली प्लानिंग पर विचार कर सकते हैं.
इसमें साथी का भी सहयोग प्राप्त होगा.
पार्टनर आपसे अपने मन की बात शेयर कर सकता है.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आपका साथी रिश्ते के लिए घर पर बात कर सकता है.
सका सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा.
पार्टनर के साथ प्यार भरे पल व्यतीत कर सकते हैं.
लव लाइफ के लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहेगा.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे बाहर जाने की जिद कर सकता है.
पार्टनर आपको कोई खुशखबरी दे सकता है।
मौसम का भरपूर लुत्फ उठाएंगे.
पार्टनर को अपने कुछ पुराने सीक्रेट्स भी शेयर कर सकते हैं.
इनका भविष्य में नकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो सकता है.
इस कारण आपका मन परेशान रहेगा.
सलाह दी जाती है कि पार्टनर को उनके पसंदीदा स्थान पर लेकर जाएं.
वाणी पर संयम रखें.
धैर्यपूर्वक का दिन व्यतीत करें.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

पार्टनर को मंगलवार को समय दें और बैठकर बातचीत करें.
कोई भी बड़ा निर्णय मंगलवार को लेने से बचें.
पार्टनर किसी अन्य के बहकावे में आकर आपसे रिश्ता खत्म कर सकता है.
ऐसे में प्यार के दुश्मनों से सतर्क रहें.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

मंगलवार का दिन लव लाइफ को लेकर दिन अच्छा नहीं है.
शक है कि आपका पार्टनर आपको धोखे में रख सकता है, ऐसे में सतर्क रहें.
आंख मूंद कर भरोसा न करें.
मंगलवार को बड़ा निर्णय लेने से बचें.
पार्टनर की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.

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तुला दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर आपसे अपने दिल की बात बोल सकता है.
इस लिहाज से मंगलवार का दिन लव लाइफ को लेकर अच्छा रहेगा.
लव पार्टनर आपको भरपूर प्रेम और समय देगा.
लव पार्टनर मंगलवार को बारिश के मौसम का भरपूर लुत्फ उठाएंगे.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर से बात करते समय वाणी पर संयम रखें.
मंगलवार को आपका पार्टनर आपके व्यवहार के कारण परेशान रह सकता है.
इसका फायदा कोई अन्य व्यक्ति भी उठा सकता है.
कोई भी नकारात्मक बात उनसे न करें.
पार्टनर को अपने राज़ न बताएं. यह भविष्य के लिए जरूरी है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

किसी बात को लेकर लव पार्टनर आपसे नाराज रह सकता है.
मतभेद अत्यधिक बढ़ने के कारण आप दोनों के मध्य रिश्ते में एक खाई सी बन सकती है.
पार्टनर को समय देने का प्रयास करें.
इससे रिश्ते सामान्य होंगे.

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मकर दैनिक लव राशिफल

कुंभ राशि के जातकों की लव लाइफ मंगलवार को अच्छी नहीं रहेगी.
लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है.
दरअसल, पार्टनर के बीच आपके पुराने राज़ खुल सकते हैं.
रिश्ते में अविश्वास हो जाए तो रिश्ता टूटना तय है.
ब्रेकअप करने में ही समझदारी है.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

मंगलवार का दिन लव लाइफ को लेकर अच्छा रहने वाला है.
मंगलवार को आप लव पार्टनर के साथ रोमांटिक समय व्यतीत करेंगे.
पार्टनर आपको कोई उपहार दे सकता है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

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मीन दैनिक लव राशिफल

पार्टनर को कोई महंगा उपहार दे सकते हैं, जिससे उनका मन प्रसन्न रहेगा.
मंगलवार को शाम के समय पार्टनर के साथ धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं.
रोमांस के चलते आपके रिश्ते में निखार आएगा.

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Love rashifal
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