  • Kal Ka Love Rashifal 19 Feb 2026: वृषभ, मिथुन, कन्या और मकर राशि के लोग करेंगे रोमांस, किसकी होगी शादी पक्की; यहां पढ़िए 12 राशियों का लव राशिफल

Kal Ka Love Rashifal 19 Feb 2026: वृषभ, मिथुन, कन्या और मकर राशि के लोग करेंगे रोमांस, किसकी होगी शादी पक्की; यहां पढ़िए 12 राशियों का लव राशिफल

Love Horoscope Today | Today Love Rashifal | Aaj Ka Love Rashifal Thursday 19 February 2026: गुरुवार (19 फरवरी, 2026) का दिन सभी राशियों की लव लाइफ के लिए मिलाजुला रह सकता है. कुछ राशि के जातकों के बीच अनबन होगी और नौबत ब्रेकअप तक आ जाएगी.  मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius) और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: February 18, 2026 5:31:17 PM IST

Aries Today Love Horoscope


मेष दैनिक लव राशिफल

अच्छा होगा गुरुवार को अपने साथी के साथ समय बिताएं.  आपके पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. मौसम के कारण आपका साथी बीमार पड़ सकता है. इस समय उन्हें आपकी जरूरत महसूस होगी. उसको देखभाल की जरूरत है.

Taurus Today Love Horoscope


वृषभ दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आपको अपने पार्टनर के साथ भरपूर समय बिताने का समय मिलेगा. आपका पार्टनर आपसे खुश नजर आएगा. इसलिए भी कि आप दोनों के बीच में चल रही दूरियां खत्म होंगी. इसके चलते आप दोनों में एक नया विश्वास देखने को मिलेगा.

Gemini Today Love Horoscope


मिथुन दैनिक लव राशिफल

मिथुन राशि के जातक गुरुवार को अपने भविष्य के बारे में कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं. आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं. मौसम के हिसाब से गुरुवार का दिन आपका अच्छा रहने वाला है. पार्टनर के साथ आप अपने मन की बात बोल सकते हैं.

Cancer Love Horoscope latest


कर्क दैनिक लव राशिफल

कर्क राशि के जातकों के लिए दिन मिला-जुला रहेगा. ध्यान रखें कि अपनी बात पर अड़े रहना आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है. इसके साथ ही आप अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा कर सकते हैं, जिससे आप दोनों में दूरियां बढ़ सकती हैं.  आप सच्चा प्यार करते हैं तो लव पार्टनर की कुछ बातों को इग्नोर कर सकते हैं.

Leo Today Love Horoscope


सिंह दैनिक लव राशिफल

किसी पर भी आंख मूंदकर विश्वास करना आपके लिए ठीक नहीं है. इसमें आपका लव पार्टनर भी शामिल है. आपके लिए अच्छा होगा अपने पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी रखें. ध्यान रखें कि आपका पार्टनर आपके साथ अपनी कुछ पर्सनल बातों को छुपा सकता है. कुछ दिनों बाद आप दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं.

Virgo Today Love Horoscope


कन्या दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर के साथ गुरुवार को शॉपिंग के साथ घूमने-फिरने का प्लान बना सकते हैं, जिस कारण आपकी पॉकेट पर इसका असर पड़ेगा. गुरुवार को आपका पार्टनर आपसे किसी खास चीज की डिमांड कर सकता है, जिस कारण आप और आपका साथी कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

Libra Today Love Horoscope


तुला दैनिक लव राशिफल

अनबन चल रही है तो अच्छा होगा अपने पार्टनर से बातचीत करें. यदि उनको कोई बात पार्टनर के दिल को चोट पहुंचा गई है तो उसके लिए सॉरी बोलें. गुरुवार को आपका पार्टनर कुछ उदास और परेशान हो.आप उसका दिल बहला सकते हैं.

Scorpio Today Love Horoscope


वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

आपके लिए अच्छा होगा अपने पार्टनर की बात को महत्व दें और उनके साथ गुरुवार को मनचाहा समय बिताएं. वैसे भी आपका पार्टनर आपके साथ समय बिताने का इच्छुक रहेगा. आपका पार्टनर आपसे किसी विशेष काम के लिए बोल सकता है. गिफ्ट देकर उसका दिल जीत सकते हैं.

Sagittarius Today Love Horoscope


धनु दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को पार्टनर की बातों को समझें व उन्हें हल करने का प्रयास करें. ध्यान रखें कि आपका पार्टनर आपसे कहीं जाने की जिद कर सकता है. उसकी बात को तवज्जो दें. साथ ही आपका पार्टनर कुछ बातों से बहुत दिन से परेशान है, इसके बारे में वह आपसे बात कर सकता है. ध्यान रहे कि वह आपका समर्थन और मदद चाहता है तो जरूर आगे आएं.

Capricorn Today Love Horoscope


मकर दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को लव कपल के लिए बड़ा दिन होने वाला है. आप दोनों ही अपने भविष्य के लिए कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं. अपने पार्टनर के साथ आपका गुरुवार का दिन बहुत शानदार रहने वाला है. मौसम का मिजाज भी रोमांटिक रहेगा. ऐसे में आप दोनों बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. लव पार्टनर का मूड भी बहुत अच्छा रहेगा. दिल की बात कर सकेंगे.

Aquarius Today Love Horoscope


कुंभ दैनिक लव राशिफल

लंबे इंतजार के बाद आपका लव पार्टनर आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए तैयार है. आप बहुत दिन से इंतजार भी कर रहे हैं. गुरुवार का दिन आपका पार्टनर के साथ अच्छा रहेगा. दिल की बात कह दें. लव पार्टनर शादी के लिए हां कहने वाला है. सिंगल की जिंदगी में प्यार की एंट्री हो गई है. आपका लव पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है.

Pisces Today Love Horoscope


मीन दैनिक लव राशिफल

गुरुवारको आपका पार्टनर आपसे अपने प्रति कोई डिसीजन लेने के लिए बोल सकते हैं. ऐसे में अच्छा यही होगा कि आप सोच विचार कर कार्य करें जिससे दोनों के रिश्तों में कोई दिक्कत नहीं आए. ध्यान रखें कि आपके पार्टनर और परिवार के लोगों के बीच कुछ बातों को अनबन हो सकती है. आपकी शादी के लिए रिश्ता आएगा.

Disclaimer


डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

