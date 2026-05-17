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Kal ka Love Rashifal 18 May 2026: कौन अपने लव पार्टनर को कहेगा I LOVE YOU, कौन-कौन करेंगे भरपूर रोमांस; जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल

Kal ka Love Rashifal 18 May 2026:  लव राशिफल (Kal Ka Love Rashifal) के अनुसार, सोमवार (18 मई, 2026) का दिन लव लाइफ के लिए बेहद खास और सकारात्मक  रहने वाला है. कुछ राशि के जातक पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं, जबकि कई राशि के जातकों की लव लाइफ में खुशियों का आगमन होगा. कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? सोमवार (18 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Last Updated: May 17, 2026 5:11:09 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आप अपने लव पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं.
ध्यान रखें आपका लव पार्टनर आपके प्रति समर्पित है.
आपका लव पार्टनर आपके लिए परिवार से रिश्ते तोड़ सकता है.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आप पार्टनर के साथ समय बिताएंगे. आपका पार्टनर आपसे प्रसन्न रहेगा.
सोमवार को आपका पार्टनर आपसे कोई डिमांड कर सकता है.
इसे पूरा करने में आपकी आर्थिक स्थिति पर असर पड़ेगा.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आप अपने पार्टनर की कुछ बातों को इग्नोर करें.
वह किन्हीं वजहों से परेशान है.
हो सके तो उसके साथ बाहर जाएं.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर के बारे में नकारात्मक बातें जानकर मन खराब हो सकता है.
आप अपने साथी को किसी दूसरे के साथ घूमते-फिरते देख सकते हैं, जिस कारण आप दोनों में विवाद की स्थिति पैदा होगी.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर की बातों को सुनें. उनके साथ समय बिताएं. आपका पार्टनर आपसे कुछ उम्मीदें रख सकता है.
आपका पार्टनर सोमवार को कुछ पारिवारिक बातों को लेकर परेशान हो सकता है.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे ज्यादा उम्मीद रख सकता है, जिसके पूरे न होने के कारण वह आपसे नाराज हो सकता है.
अच्छा होगा अपने साथी के साथ समय बिताएं. बात करें, जिससे सब ठीक हो जाएगा.

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तुला दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आपका साथी आपसे नाराज हो सकता है.
वह कुछ समय से आपके साथ समय बिताना चाहता है.
समय ना मिलने से वह दुखी हो सकता है.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

सोमवार को अपने पार्टनर से अपने मन की बात बोल सकते हैं.
वह आपका पूरा सहयोग करेगा. इसके साथ ही आपके लिए उनके मन में प्यार रहेगा.

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धनु दैनिक लव राशिफल

सोमवार का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है. वह आपके आई लव यू बोल सकता है.
आपका पार्टनर आपसे कुछ समय के लिए दूरी बना सकता है. इससे परेशान ना हों.

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मकर दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आप अपने पार्टनर से अपने मन की बात बोल सकता है.
सोमवार को आपका मन उदास रहेगा.
लव पार्टनर की करीबी से आपका मन ठीक हो जाएगा.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

आपका लव पार्टनर सोमवार को आपसे अपनी पर्सनल कोई बात शेयर कर सकता है.
वह आप पर बहुत विश्वास करके कोई पर्सनल बात कहना चाहता है.
आपके पार्टनर की नजर में आपका सम्मान बढ़ेगा.

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मीन दैनिक लव राशिफल

पार्टनर के खराब स्वास्थ्य के चलते बाहर जाने का बना हुआ प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है.
 इससे मन उदास रहेगा. पार्टनर का ख्याल रखें.
 मन उदास न करें. अपने साथी के साथ समय बिताएं.

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Love rashifal
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