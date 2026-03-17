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Kal Ka Love Rashifal 18 March 2026: कौन मांगेगा गर्लफ्रेंड से माफी, किसे मिलेगा रोमांस का भरपूर मौका, जानें सभी 12 राशियों का भी हाल

Kal Ka Love Rashifal In Hindi | Love Rashifal Tomorrow | Love Horoscope Tomorrow: बुधवार (18 मार्च, 2026) का दिन सभी राशियों की लव लाइफ के लिए मिलाजुला है. कुछ राशि के जातकों के बीच अनबन होगी और ब्रेकअप तक हो सकता है. कुछ सिंगल जातकों के शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं.  मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius) और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.

 

 


By: JP Yadav | Published: March 17, 2026 3:27:20 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

अच्छा होगा अपने पार्टनर की बात को समझने का प्रयास करें और उनकी बातों को महत्व दें, जिससे आपका संबंध बना रहे. ध्यान रखें कि बुधवार को आपका पार्टनर आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकता है. मतभेद बढ़ने की स्थिति बन सकती है. वाणी पर संयम रखना बेहतर है.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आप अपने लव पार्टनर के साथ बुधवार को बाहर कहीं शॉपिंग करने के लिए जा सकते हैं. शाम को फिल्म देखने का डिनर का भी प्रोग्राम बनेगा. आपका पार्टनर बुधवार आपसे प्रसन्न रहेगा. साथ ही अपने मन के भाव को आपके सामने प्रकट कर सकता है.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

बुधवार को आपका पार्टनर बहुत रोमांटिक मूड में रहेगा. बुधवार को भी आपके साथ कहीं बाहर जाने के लिए आपको बोल सकते हैं. मौसम के हिसाब से यह समय आपके लिए अनुकूल है. अपने साथी का भरपूर प्यार बुधवार को आपको मिलेगा.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

बहुत समय से आपका लव अपने मन में कुछ बातों को दबाकर रखे हुए हैं. बुधवार को मौका देख कर वह अपने मन की बात आपको बोल सकते हैं. अपने प्रेम का आपके सामने इजहार कर सकता है.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

बुधवार को सिंगल लोगों की जिंदगी में कोई एंट्री लेने वाला है. आपका साथी आपके प्रति बहुत सी गलत बातों को सुनकर के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है. यह अलग बात है कि सच्चाई पता चलने पर वह आपसे माफी मांगेगा. किसी दूसरों के द्वारा आपका संबंध बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है. ऐस में सतर्क रहें. आपके रिश्ते भी प्रभावित हो सकते हैं.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

सिंगल की जिंदगी में प्यार आने वाला है. आपके कॉलेज का साथी आपके सामने प्यार का इजहार कर सकता है. आपका लव आपसे अधिक उम्मीद रखता है, जिसके पूरे न होने के कारण वह आपसे नाराज हो सकता है. उसके व्यवहार के कारण आपका मन परेशान रह सकता है. अच्छा होगा अपने साथी के साथ समय बिताएं.

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तुला दैनिक लव राशिफल

मौसम का भरपूर आनंद आप उठाएंगे. बुधवार को आपका लव अपने मन में छुपी बात आपके सामने बोल सकता है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. आप अपने पार्टनर से खुश दिखाई पड़ेंगे. वह आपकी बातों को आपका पार्टनर महत्व देगा. अपने साथी के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपके मन की बातों को स्वीकार कर सकता है. प्यार का इजहार करने का अच्छा दिन है. शायद वह आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए गुरुवार को हां बोल दे, जिसे सुनकर आप प्रसन्नता से भर उठेंगे. अपने साथी के साथ बुधवार को आपका दिन अच्छा बीतने वाला है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है. अच्छा होगा बात को न बढ़ाएं. अपने पार्टनर के साथ बैठकर समस्या का समाधान निकालें. दरअसल, बुधवार को आपका पार्टनर किसी विरोधी की बातों में आकर आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है, जिस कारण आपका मन परेशान रहेगा। साथ ही आपके संबंध खराब होने की स्थिति बन सकती है.

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मकर दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर के साथ शादी का फैसला लेते ही परिवार के लोग आपके संबंध के विरोध में जा सकते हैं, जबकि आपका साथी आपका भरपूर साथ निभाएगा. साथ ही साथियों/दोस्तों का भी भरपूर प्यार आपको मिलेगा.बुधवार को आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ अपने मन की बातों को शेयर करेगा, जिससे आप खुश होंगे.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

बुधवार को आप अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे. हाल ही में शादी हुई है तो बुधवार को आप किसी धार्मिक जगह (वैष्णों देवी) जा सकते हैं. साथी अपने पार्टनर के साथ फैमिली प्लानिंग बुधवार को आप कर सकते हैं. इसमें आपके साथी का सहयोग मिलेगा.

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मीन दैनिक लव राशिफल

लव लाइफ बुधवार मिलीजुली रहेगी. बुधवार को आपके पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य का ध्यान रखें. उनके स्वास्थ्य के चलते आपको चिंतित रह सकते हैं, लेकिन आपको अपने साथी का भरपूर प्रेम और साथ मिलेगा.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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love Rashifal 18 march 2026
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