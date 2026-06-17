  • Home>
  • Gallery»
  • Kal ka Love Rashifal 18 June 2026: गुरुवार को कौन करेगा रोमांस, किसे सुनन को मिलेगा I LOVE YOU; जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Kal ka Love Rashifal 18 June 2026: गुरुवार को कौन करेगा रोमांस, किसे सुनन को मिलेगा I LOVE YOU; जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal 18 June 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? गुरुवार (18 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: June 17, 2026 3:51:59 PM IST

Follow us on
Google News
Aries Today Love Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर से कोई खुशखबरी सुन सकते हैं, जिस कारण मन प्रसन्न रहेगा.
लव पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर घूमने-फिरने जा सकते हैं.
अपने साथी के साथ मौसम का भरपूर आनंद लेंगे.

You Might Be Interested In
Taurus Today Love Horoscope - Photo Gallery
2/12

वृषभ दैनिक लव राशिफल

आपके पार्टनर का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है.
इस कारण वह कुछ परेशान रहेंगे.
अच्छा होगा इस समय अपने साथी के साथ रहें.
मौसमी बीमारियों से स्वयं और अपने पार्टनर को बचाएं.

Gemini Today Love Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन दैनिक लव राशिफल

आपके पार्टनर का मिजाज आपके उलट दिखाई पड़ेगा.
आपका पार्टनर किसी दूसरे के संपर्क में आ सकता है.
कुल मिलाकर लव कपल के बीच कोई तीसरा आ चुका है.
लव पार्टनर का झुकाव उसकी ओर है. चाहें तो ब्रेकअप की ओर आगे बढ़ सकते हैं.

You Might Be Interested In
Cancer Today Love Horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकता है.
इससे लव पार्टनर के साथ बाहर जाने का आपका कोई प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है.
ध्यान रखें कि आपके हालात से लव पार्टनर वाकिफ है, इसलिए बुरा नहीं मानेगा.

Leo Today Love Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आप गिफ्ट देकर लव पार्टनर का मन खुश कर सकते हैं.
अपने लव पार्टनर के मन की बातों को आप महसूस करेंगे.

Virgo Today Love Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या दैनिक लव राशिफल

मौसम के हिसाब से लव लाइफ के लिए गुरुवार का दिन बहुत ही अच्छा है.
गुरुवार को आप अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग करने आदि के लिए बाहर जा सकते हैं.

Libra Today Love Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला दैनिक लव राशिफल

गुरुवार को आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी दे सकता है.
शादी के लिए हो सकता है परिवार के लोग मान जाएं.
लव मैरिज अरेंज मैरिज में तब्दील हो सकती है.

Scorpio Today Love Horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है यानी आई लव यू कह सकता है.
आपको कोई बड़ा डिसीजन गुरुवार को लेना पड़ सकता है.

Sagittarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु दैनिक लव राशिफल

आपके पार्टनर का किसी से मिलना और बातचीत करना आपको पसंद नहीं आएगा.
इन बातों को मना करने पर आपका पार्टनर नाराज हो सकता है.
उसकी गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करें.

Capricorn Today Love Horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर दैनिक लव राशिफल

गुरुवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा.
आप अपने पार्टनर के साथ दिन बहुत अच्छा बिताने वाले हैं.
गुरुवार को आपका साथी कोई बड़ा तोहफा दे सकता है.

Aquarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ दैनिक लव राशिफल

अच्छा होगा गुरुवार को अपने साथी के साथ समय बिताएं.
मन में चल रही कोई बात समय देखकर बोल सकते हैं.
यह सुनना अच्छा लगेगा.

You Might Be Interested In
Pisces Today Love Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर से कुछ पर्सनल बातें छुपाने का प्रयास कर सकते हैं.
यह अलग बात है कि आपका भेद खुलने से आपको बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है.

Kal ka Love Rashifal 18 June 2026: गुरुवार को कौन करेगा रोमांस, किसे सुनन को मिलेगा I LOVE YOU; जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal ka Love Rashifal 18 June 2026: गुरुवार को कौन करेगा रोमांस, किसे सुनन को मिलेगा I LOVE YOU; जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 18 June 2026: गुरुवार को कौन करेगा रोमांस, किसे सुनन को मिलेगा I LOVE YOU; जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 18 June 2026: गुरुवार को कौन करेगा रोमांस, किसे सुनन को मिलेगा I LOVE YOU; जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 18 June 2026: गुरुवार को कौन करेगा रोमांस, किसे सुनन को मिलेगा I LOVE YOU; जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल - Photo Gallery