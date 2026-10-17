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Aaj Ka Love Rashifal 17 October 2026: किन राशियों की लव लाइफ में होगा सुधार, किन्हें पहली बार सुनने को मिलेगा I Love You, जानिए आज का लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 17 October 2026: दैनिक लव राशिफल के अनुसार, शनिवार (17 अक्टूबर 2026) का दिन सभी राशियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है. शनिवार को कुछ राशियों के जातकों की लव लाइफ में पार्टनर के साथ अच्छा समय बीतेगा जबकि कुछ राशियों के लिए शनिवार का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है. आइए जानते हैं कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए शनिवार का दिन?

 डिसक्लेमर- इस लेख में समाहित जानकारी की विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है. यह लेख पंचांग मान्यताओं और धर्मग्रंथों से संग्रहित लेख लिखा गया है. हमारा मकसद सिर्फ सूचना/जानकारी पहुंचाना है. ऐसे में लोग इसे महज सूचना समझकर ही लें. इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें.


By: JP Yadav | Published: October 17, 2026 8:29:33 AM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपका लव पार्टनर बहुत दिनों से चल रहे वाद-विवाद के लिए आपसे माफी मांग सकता है.
 साथ ही आपका लव पार्टनर आपके सामने अपनी मन की बात बोल सकता है.
 बात को आगे ना बढ़ाएं संबंध को सुधारने के लिए साथी का साथ दें.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपके लव पार्टनर का मिजाज आपके विपरीत दिखाई पड़ेगा.
उनके मन में चल रही कुछ बातों को आप समझने का प्रयास करें वरना आपका संबंध बिगड़ सकता है.
आपका पार्टनर किसी दूसरे के संपर्क में आ सकता है.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ बातें सुनने को मिलेंगी.
इसके कारण आपका पार्टनर आपसे संबंध बिगाड़ सकता है.
अच्छा होगा बात को संभालने का प्रयास करें.
आपकी लव लाइफ में कुछ परेशानी आ सकती है.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आप अपने लव पार्टनर के साथ वाद-विवाद से दूर रहें.
अपने पार्टनर से सहज भाव से बात करें.
साथ ही कहीं घूमने फिरने जाएं, जिससे आपका संबंध मजबूत होगा.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपका साथी आपके प्रति बहुत सी गलत बातों को सुनकर आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है.
सच्चाई पता चलने पर वह आपसे माफी मांगेगा.
किसी दूसरों के द्वारा आपका संबंध बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है, सतर्क रहें.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर इस कष्ट के समय में आपका साथ चाहेगा.
शनिवार को आपका लव पार्टनर स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकता है.
इसके चलते आपका मन उनके प्रति चिंतित रहेगा.

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तुला दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आप अपने लव पार्टनर को अपने मन की बात बोल सकते हैं.
यदि अभी तक आपने उन्हें प्रपोज नहीं किया है तो शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.
मौसम का भरपूर लुफ्त उठाएंगे.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

लव कपल के बीच अनबन हो सकती है.
सिंगल की जिंदगी में प्यार की एंट्री होगी.
आई लव यू बोलने की जल्दबाजी ना करें.
रिश्ते में गहराई तब आएगी जब आप सामने वाले को स्पेस देंगे.

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धनु दैनिक लव राशिफल

शनिवार को आपका लव पार्टनर आपके साथ शॉपिंग करने के लिए आपको बोल सकता है.
इसके कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है.
आपको आपके साथी का भरपूर प्यार मिलेगा.

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मकर दैनिक लव राशिफल

प्रेम प्रसंग के लिए शनिवार का समय अच्छा है.
शनिवार को आप अपने साथी के स्वास्थ्य को लेकर परेशान रह सकते हैं.
स्वास्थ्य के चलते आपका पार्टनर आपके साथ की कमी महसूस करेगा.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

शनिवार को अपने पार्टनर के साथ रहें और उनका ख्याल रखें.
शनिवार को ऐसी कोई बात ना करें, जिससे आपके पार्टनर का मन दुखी हो सकता है.
शाम तक माहौल में सुधार नजर आएगा.

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मीन दैनिक लव राशिफल

परिवार और बच्चों के साथ शनिवार को आपका दिन अच्छा रहने वाला है.
आप अपने साथी के साथ घर पर ही शनिवार का दिन फुल एंजॉय करेंगे.
शनिवार का दिन मौसम के हिसाब से आपका अच्छा रहने वाला है.

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