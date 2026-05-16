Kal ka Love Rashifal 17 May 2026: किसका होगा ब्रेकअप और कौन अपने लव पार्टनर को कहेगा I LOVE YOU, जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल
Kal ka Love Rashifal 17 May 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? रविवार (17 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
रविवार का दिन पार्टनर के साथ मस्ती मजाक में बीतेगा.
अगर पार्टनर से अभी तक मन की बात नहीं बोली है, तो बोल सकते हैं.
यानी आई लव यू कह सकते हैं और पार्टनर आपके प्यार को एक्सेप्ट करेगा.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
आप मुसीबत में है, लेकिन आपका लव पार्टनर दूर भाग रहा है.
ऐसे में यह रिश्ता ठीक नहीं है.
आपके लिए ब्रेकअप करना ही ठीक रहेगा.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
रविवार को कुछ बातों के चलते आप दोनों में विवाद हो सकता है, जिससे आपका पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है.
बैठकर बात करके समस्या का समाधान निकालें.
अच्छा होगा विवाद से दूर रहें.
कर्क दैनिक लव राशिफल
रविवार को अपने पार्टनर के साथ आपका दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है.
पार्टनर भी मूड में रहेगा.
साथी का भरपूर प्यार आपको मिलने वाला है.
सिंह दैनिक लव राशिफल
अच्छा होगा अपने साथी का ख्याल रखें.
पार्टनर का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.
इस समय उनको आपकी आवश्यकता है. इस समय उन्हें सहारा दें.
कन्या दैनिक लव राशिफल
हो सकता है आपका पार्टनर किसी दूसरे की बातों में आकर आप पर शक कर रहा है.
अच्छा होगा बैठकर समस्या का समाधान निकालें.
बात करके मतभेद दूर करें.
तुला दैनिक लव राशिफल
अच्छा होगा लव पार्टनर से अभी कुछ दिनों के लिए दूरी रखें.
पार्टनर के स्वभाव के कारण आप परेशान रह सकते हैं.
उनकी कुछ बातें आपको चुभ सकती हैं.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
रविवार को अपने प्यार का इजहार आपसे कर सकता है.
आपका पार्टनर बहुत खुश दिखाई पड़ेगा.
धनु दैनिक लव राशिफल
अपने पार्टनर के स्वभाव पर ध्यान रखें.
हो सकता है वह किसी दूसरे के संपर्क में है.
आपकी लव लाइफ में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है.
हो सकता है आप जिस पार्टनर पर इतना विश्वास कर रहे हैं वह आपके साथ धोखा कर जाए.
मकर दैनिक लव राशिफल
रविवार को अपने आगामी जीवन के लिए आप दोनों ही कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं.
आप अपने पार्टनर के साथ फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं.
आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
रविवार को लव पार्टनर आपके साथ बहुत खुश दिखाई देगा.
अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.
डिनर करने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं.
मीन दैनिक लव राशिफल
रविवार को आप का लव पार्टनर से कुछ बातों को लेकर विवाद होगा.
बेहतर होगा कि अपने पार्टनर को सॉरी बोलकर इस मामले को खत्म करें.