  • Home>
  • Gallery»
  • Kal ka Love Rashifal 17 May 2026: किसका होगा ब्रेकअप और कौन अपने लव पार्टनर को कहेगा I LOVE YOU, जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल

Kal ka Love Rashifal 17 May 2026: किसका होगा ब्रेकअप और कौन अपने लव पार्टनर को कहेगा I LOVE YOU, जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल

Kal ka Love Rashifal 17 May 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? रविवार (17 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: May 16, 2026 4:28:18 PM IST

Follow us on
Google News
Aries Today Love Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष दैनिक लव राशिफल

रविवार का दिन पार्टनर के साथ मस्ती मजाक में बीतेगा.
अगर पार्टनर से अभी तक मन की बात नहीं बोली है, तो बोल सकते हैं.
यानी आई लव यू कह सकते हैं और पार्टनर आपके प्यार को एक्सेप्ट करेगा.

You Might Be Interested In
Taurus Today Love Horoscope - Photo Gallery
2/12

वृषभ दैनिक लव राशिफल

आप मुसीबत में है, लेकिन आपका लव पार्टनर दूर भाग रहा है.
ऐसे में यह रिश्ता ठीक नहीं है.
आपके लिए ब्रेकअप करना ही ठीक रहेगा.

Gemini Today Love Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन दैनिक लव राशिफल

रविवार को कुछ बातों के चलते आप दोनों में विवाद हो सकता है, जिससे आपका पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है.
बैठकर बात करके समस्या का समाधान निकालें.
अच्छा होगा विवाद से दूर रहें.

You Might Be Interested In
Cancer Today Love Horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क दैनिक लव राशिफल

रविवार को अपने पार्टनर के साथ आपका दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है.
पार्टनर भी मूड में रहेगा.
साथी का भरपूर प्यार आपको मिलने वाला है.

Leo Today Love Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह दैनिक लव राशिफल

अच्छा होगा अपने साथी का ख्याल रखें.
पार्टनर का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है.
इस समय उनको आपकी आवश्यकता है. इस समय उन्हें सहारा दें.

Virgo Today Love Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या दैनिक लव राशिफल

हो सकता है आपका पार्टनर किसी दूसरे की बातों में आकर आप पर शक कर रहा है.
अच्छा होगा बैठकर समस्या का समाधान निकालें.
बात करके मतभेद दूर करें.

Libra Today Love Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला दैनिक लव राशिफल

अच्छा होगा लव पार्टनर से अभी कुछ दिनों के लिए दूरी रखें.
पार्टनर के स्वभाव के कारण आप परेशान रह सकते हैं.
उनकी कुछ बातें आपको चुभ सकती हैं.

Scorpio Today Love Horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

रविवार को अपने प्यार का इजहार आपसे कर सकता है.
आपका पार्टनर बहुत खुश दिखाई पड़ेगा.

Sagittarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर के स्वभाव पर ध्यान रखें.
हो सकता है वह किसी दूसरे के संपर्क में है.
आपकी लव लाइफ में कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है.
हो सकता है आप जिस पार्टनर पर इतना विश्वास कर रहे हैं वह आपके साथ धोखा कर जाए.

Capricorn Today Love Horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर दैनिक लव राशिफल

रविवार को अपने आगामी जीवन के लिए आप दोनों ही कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं.
आप अपने पार्टनर के साथ फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं.
आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं.

Aquarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ दैनिक लव राशिफल

रविवार को लव पार्टनर आपके साथ बहुत खुश दिखाई देगा.
अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.
डिनर करने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं.

You Might Be Interested In
Pisces Today Love Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन दैनिक लव राशिफल

रविवार को आप का लव पार्टनर से कुछ बातों को लेकर विवाद होगा.
बेहतर होगा कि अपने पार्टनर को सॉरी बोलकर इस मामले को खत्म करें.

Tags:
Love rashifal
Kal ka Love Rashifal 17 May 2026: किसका होगा ब्रेकअप और कौन अपने लव पार्टनर को कहेगा I LOVE YOU, जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal ka Love Rashifal 17 May 2026: किसका होगा ब्रेकअप और कौन अपने लव पार्टनर को कहेगा I LOVE YOU, जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 17 May 2026: किसका होगा ब्रेकअप और कौन अपने लव पार्टनर को कहेगा I LOVE YOU, जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 17 May 2026: किसका होगा ब्रेकअप और कौन अपने लव पार्टनर को कहेगा I LOVE YOU, जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 17 May 2026: किसका होगा ब्रेकअप और कौन अपने लव पार्टनर को कहेगा I LOVE YOU, जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल - Photo Gallery