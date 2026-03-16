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Kal Ka Love Rashifal 17 March 2026: मिथुन, सिंह और मकर राशि के जातकों को लव पार्टनर देगा धोखा, जानें अन्य 9 राशियों का भी हाल

Kal Ka Love Rashifal 17 March 2026 | Love Rashifal Tomorrow | Love Horoscope Tomorrow : मंगलवार (17 मार्च, 2026) का दिन सभी राशियों की लव लाइफ के लिए मिलाजुला है. कुछ राशि के जातकों के बीच अनबन होगी और ब्रेकअप तक हो सकता है. कुछ सिंगल जातकों के शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं.  मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius) और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी. 


By: JP Yadav | Published: March 16, 2026 3:00:29 PM IST

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Aries Today Love Horoscope - Photo Gallery
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मेष दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आपका पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेगा. आप जिस बात को अपने साथी के साथ शेयर करना चाहते हैं. वह मंगलवार को आप शेयर कर सकते हैं. आपका साथी आपकी बात में सहमति देगा. कुल मिलाकर मंगललवार का दिन रोमांच से भरपूर रहेगा.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा. मौसम के हिसाब से प्रेम प्रसंग के लिए यह समय अनुकूल है. आपका लव पार्टनर मंगलवार को आप से अपने मन की बात कह सकता है. साथी लव पार्टनर लाइफ पार्टनर बनने पर राजी हो सकता है.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को आपका पार्टनर आपके साथ दुर्व्यवहार कर सकता है. हो सकता है आपका पार्टनर किसी और व्यक्ति की और उनका झुकाव बढ़ जाए, जिस कारण वह आपको इग्नोर कर सकते हैं. अब आपको तय करना है कि ऐसे धोखेबाज के साथ आपको रिश्ता रखना है या फिर अपना सम्मान बचाते हुए ब्रेकअप करना है.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

सिंगल की शादी के रिश्ते आएंगे. सोमवार का दिन आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा बिताने वाले हैं. आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर पार्टी आदि पर जा सकते हैं. मौसम का मिजाज आपके शहर में बदल चुका है. ऐसे में आप मंगलवार को बारिश के मौसम का आनंद लेंगे.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को आपका पार्टनर आपको धोखे में रख सकता है. अच्छा होगा आप अपना शक दूर करें और अपने संबंधों के लिए बातचीत करें. मंगवलार को अपने पार्टनर के बारे में आपको कोई जानकारी मिल सकती है, जिस कारण आप परेशान हो सकते हैं.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

सिंगल की जिंदगी में प्यार की एंट्री मंगलवार को होगी. मंगलवार को आपका लव पार्टनर स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशान रह सकता है,जिस कारण आपका मन उनके प्रति चिंतित रहेगा. आपका पार्टनर इस कष्ट के समय में आपका साथ चाहेगा. हरसंभव आप साथ रहें और एहसास कराएं कि आप उसके साथ हैं.

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तुला दैनिक लव राशिफल

प्रेम प्रसंग के लिए मंगलवार का दिन तुला राशि के जातकों के लिए अच्छा है. सोमवार को अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं. आपका पार्टनर आपके अनुकूल रहेगा.आप फुल मस्ती में बिताएंगे.आपका साथी आपके मन के भाव को समझेगा।

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

देशभर के मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम का मिजाज देखते हुए मंगलवार का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. आपका लव पार्टनर भी आपके अनुकूल रहने वाला है.  यदि अभी तक आपने मन की बात अपने साथी को न बोली हो, तो यह समय बहुत अच्छा है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

आप अपने साथी के साथ मंगलवार को कहीं बाहर घूमने जाएं, जिससे आपका साथी खुश रहेगा.मंगलवार को आपका पार्टनर आप आपसे कहीं बाहर जाने की जिद कर सकता है. साथ ही आपका समय न देना आपके पार्टनर को दुखी कर सकता है.

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मकर दैनिक लव राशिफल

हालात के चलते आपका और पार्टनर के बीच विवाद हो सकता है. मंगलवार को आप अपने साथी के व्यवहार से परेशान हो सकते हैं. आपका साथी आपके ऊपर लाइफ पार्टनर/लव पार्टनर के ऊपर संदेह कर सकता है.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे. मंगलवार को ही आपका पार्टनर आपको कोई खुशखबरी देने वाला है. कुल मिलाकर वह मंगलवार को आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है. मन प्रसन्न रहेगा. सबसे अच्छी बात यह है कि इसी साल के अंत तक आप दोनों की शादी होने वाली है.

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मीन दैनिक लव राशिफल

सिंगल की जिंदगी में काफी कुछ बदलने वाला है. जिसे वह चाहते हैं उसकी तरफ से सकारात्मक जवाब मिलने वाला है. वहीं, मंगलवार को आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करेगा. काम अधिक होने के आपको उनसे दूर जाना पड़ सकता है, जिस कारण आपका पार्टनर साथी मंगलवार को दुखी रह सकता है.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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Love Rashifal 17 March 2026
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