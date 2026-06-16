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Kal ka Love Rashifal 17 June 2026: बुधवार को कौन कहेगा I LOVE YOU, किसे मिलेगा धोखा; जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal 17 June 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? बुधवार (17 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: June 16, 2026 3:24:28 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

आपकी लव लाइफ में कुछ परेशानी आ सकती है.
आपके पार्टनर को आपके बारे में कुछ बातें सुनने को मिलेगी.
इससे आपका पार्टनर आपसे संबंध बिगाड़ सकता है.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आप अपने साथी के साथ फुल एंजॉय करेंगे.
बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.
आप अपने पार्टनर के साथ रोमांस करेंगे.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

आप अपने लव पार्टनर के साथ अपने आगामी समय को लेकर योजना बना सकते हैं.
पार्टनर के लिए शॉपिंग आप कर सकते हैं, जिससे वह खुश नजर आएंगे.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर को आपकी कोई बात चुभ सकती है.
अच्छा होगा अपने साथी के साथ बैठकर कुछ बातें सही करें.
वरना आगामी समय में आपका संबंध बिगड़ सकता है.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

बुधवार को आपका पार्टनर आपसे कुछ बातों को लेकर नाराज हो सकता है.
आपका पार्टनर भावुक है.
ऐसे में रिश्ते के लिए कुछ बातों को इग्नोर करें.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर के साथ उनके मूड को ठीक करने के लिए पुरानी बातों के लिए सॉरी बोलना आपके लिए अच्छा होगा.
आपका साथी कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज है, उन्हें मनाने का प्रयत्न करें.
इसके लिए लव पार्टनर के साथ बाहर भी घूमने के लिए जा सकते हैं.

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तुला दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर के मूड के कारण अपना कोई डिसीजन बदल सकते हैं.
आप जो कार्य करना चाह रहे हैं वह आपका पार्टनर के विरोध में रहेगा.
इससे लव कपल के बीच विवाद हो सकता है.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

अपने साथी को लेकर परेशान रह सकते हैं.
उनके व्यवहार के कारण आपका मन चिंतित रहेगा.
आपका साथी आपसे अपनी कुछ पर्सनल बातें छुपा सकता है.
इससे आपके संबंधों में खटास पैदा हो सकती है.

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धनु दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे बुधवार को अपनी गलती की माफी मांग सकता है.
लव लाइफ के लिए बुधवार का दिन बहुत अच्छा है.
आपका साथी आपको भरपूर प्यार देगा.

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मकर दैनिक लव राशिफल

जिंदगी में किसी और के आने से आपका पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है.
वह आपके साथ अपने रिश्ते को खत्म करना चाह रहा है.
आप भी ब्रेकअप की पहल कर सकते हैं.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

बुधवार का दिन आप कुछ नए काम के बारे में विचार बना सकते हैं.
शादी जैसा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं.
इस निर्णय में परिवार का साथ मिल सकतता है.

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मीन दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर से मतभेद लगातार बढ़ रहा है.
आपका पार्टनर आपकी बात को समझ ना पाया हो.
अच्छा होगा कुछ बातों को बैठ कर सुलझाएं.

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Love rashifal
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