Kal ka Love Rashifal 16 May 2026: कौन-कौन करेगा रोमांस और किसे मिलेगा लव पार्टनर से धोखा, जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल
Kal ka Love Rashifal 16 May 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शुक्रवार (16 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
शनिवार को आपका साथी भावनाओं से भरा रहेगा.
दोनों रोमांस का लुत्फ उठाएंगे.
आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा समय बिताएगा.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
शनिवार को अच्छा होगा अपने साथी की बातों को महत्व दें, उनके साथ समय बिताएं.
शनिवार को आपका साथी आपके साथ बाहर घूमने-फिरने की जिद कर सकता है.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
परिवार में चल रहे तनाव के वातावरण से कुछ हद तक आराम मिलेगा, इसके चलते लव लाइफ अच्छी रहेगी.
आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने समय जा सकते हैं.
कर्क दैनिक लव राशिफल
अपने साथी के साथ बाहर कहीं खाने-पीने, घूमने के लिए जा सकते हैं.
अनबन होने पर बात को समझने का प्रयास करें व अपने साथी को मनाने की कोशिश करें.
सिंह दैनिक लव राशिफल
स्वास्थ्य कारणों के चलते सावधानी बरतें.
आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताएंगे.
कन्या दैनिक लव राशिफल
शनिवार को पार्टनर के मूड को देखकर ही बातचीत करें वरना विवाद हो सकता है.
किसी बात को बार-बार दोहराना आपके पार्टनर को दर्द दे सकता है.
तुला दैनिक लव राशिफल
अनबन है तो अच्छा होगा वाणी पर संयम रखें, पार्टनर के व्यवहार को नजरअंदाज करें.
शादीशुदा है तो आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ कहीं बाहर घूमने-फिरने जा सकता है.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.
शनिवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है
अपने प्रेम का इजहार पार्टनर आपके सामने कर सकता है.
धनु दैनिक लव राशिफल
आपका पार्टनर आपको कुछ आदतें छोड़ने के लिए बोल सकता है.
इससे दोनों में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है.
मकर दैनिक लव राशिफल
शनिवार को आप अपने लव पार्टनर के साथ फैमिली प्लानिंग यानी भविष्य के बारे में चर्चा कर सकते हैं.
लव पार्टनर आपको कोई खुशखबरी दे सकता है.
शादीशुदा लोगों का दिन अच्छा रहने वाला है.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
आपकी लव लाइफ में शनिवार को कुछ परेशानी आ सकती है.
अच्छा होगा बात को संभालने का प्रयास करें.
उपेक्षा की तो रिश्ते हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं.
मीन दैनिक लव राशिफल
लव लाइफ में थोड़ी परेशानी आ सकती है.
लव पार्टनर के साथ अपनी कुछ पर्सनल बातें साझा कर सकते हैं.
वाणी पर संयम रखना रिश्तों के लिए बेहतर होगा.