  • Home>
  • Gallery»
  • Kal ka Love Rashifal 15 May 2026: किसकी होगी लव पार्टनर से अनबन, कौन करेगा शादी के लिए प्रपोज; जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल

Kal ka Love Rashifal 15 May 2026: किसकी होगी लव पार्टनर से अनबन, कौन करेगा शादी के लिए प्रपोज; जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल

Kal ka Love Rashifal 15 May 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शुक्रवार (15 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: May 14, 2026 3:23:27 PM IST

Follow us on
Google News
Aries Today Love Horoscope - Photo Gallery
1/12

मेष दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को आपका पार्टनर आपके साथ सहज और सुखद महसूस करेगा.
आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.

You Might Be Interested In
Taurus Today Love Horoscope - Photo Gallery
2/12

वृषभ दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को आपका दिन रोमांच से भरा रहेगा. लव लाइफ भी अच्छी रहेगी.
आपका पार्टनर आपके साथ सुखद सहज महसूस करेगा.
शुक्रवार का दिन पार्टनर के साथ बीतने वाला है.

Gemini Today Love Horoscope - Photo Gallery
3/12

मिथुन दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को आप अपने पार्टनर की कुछ बातों को इग्नोर करेगा.
लव पार्टनर के व्यवहार से आप आहत होंगे.
सिंगल की जिंदगी में कोई अपना आएगा.

You Might Be Interested In
Cancer Today Love Horoscope - Photo Gallery
4/12

कर्क दैनिक लव राशिफल

आपके इग्नोर करने से पार्टनर गुस्सा हो सकता है.
शादीशुदा जातकों के बीच लड़ाई हो सकती है.
शुक्रवार को आपका पार्टनर अपने व्यवहार से आपको यह जताने का प्रयास करेगा कि वह आपसे बहुत प्यार करता है.

Leo Today Love Horoscope - Photo Gallery
5/12

सिंह दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को आपका पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है.
उसका झुकाव किसी और की ओर है.
इसके चलते आपका ब्रेकअप भी हो सकता है.

Virgo Today Love Horoscope - Photo Gallery
6/12

कन्या दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार का दिन अच्छा रहने वाला है.
आपका लव पार्टनर आपको कोई विशेष उपहार दे सकता है.
शादी के लिए भी प्रपोज कर सकता है.
सिंगल राशि से जुड़े लोगों को कोई प्रपोज करेगा.

Libra Today Love Horoscope - Photo Gallery
7/12

तुला दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को आप अपने पार्टनर के मूड के कारण अपना कोई डिसीजन बदल सकते हैं.
अच्छा होगा कुछ बातों को बैठ कर समस्या को दूर करें.
आप जो कार्य करना चाह रहे हैं, उस पर मतभेज की स्थिति बन सकती है.

Scorpio Today Love Horoscope - Photo Gallery
8/12

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

जॉब को लेकर हो रही परेशानी के बारे में अच्छा होगा अपने पार्टनर को कुछ ना बताएं.
लव पार्टनर का आप पर शक करना या बार-बार आपको कुछ बातों के लिए रोकना.
सकता है इस मुद्दे पर आप दोनों के बीच विवाद हो जाए.

Sagittarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
9/12

धनु दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को अपने पार्टनर के साथ रहें और उनका ख्याल रखें.
ऐसी कोई बात न करें, जिससे आपके पार्टनर का मन दुखी हो.

Capricorn Today Love Horoscope - Photo Gallery
10/12

मकर दैनिक लव राशिफल

स्वास्थ्य के चलते लव पार्टनर परेशान हो सकते हैं.
लव पार्टनर गर्मी और लू की चपेट में आ सकता है.
इससे आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है.

Aquarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
11/12

कुंभ दैनिक लव राशिफल

आपका लाइफ पार्टनर शु्क्रवार को खुश नजर आएगा.
आपका पार्टनर आप से अपने मन की बात कह सकता है यानी आई लव यू बोल सकता है.
आपका पार्टनर लाइफ पार्टनर बनने पर राजी हो सकता है. इस साल शादी का योग है.

You Might Be Interested In
Pisces Today Love Horoscope - Photo Gallery
12/12

मीन दैनिक लव राशिफल

कपल साथ में अच्छा समय बिताएंगे.
शुक्रवार को आप पारिवारिक फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं.
लव पार्टनर के साथ बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं.

Tags:
Love rashifal
Kal ka Love Rashifal 15 May 2026: किसकी होगी लव पार्टनर से अनबन, कौन करेगा शादी के लिए प्रपोज; जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Kal ka Love Rashifal 15 May 2026: किसकी होगी लव पार्टनर से अनबन, कौन करेगा शादी के लिए प्रपोज; जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 15 May 2026: किसकी होगी लव पार्टनर से अनबन, कौन करेगा शादी के लिए प्रपोज; जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 15 May 2026: किसकी होगी लव पार्टनर से अनबन, कौन करेगा शादी के लिए प्रपोज; जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल - Photo Gallery
Kal ka Love Rashifal 15 May 2026: किसकी होगी लव पार्टनर से अनबन, कौन करेगा शादी के लिए प्रपोज; जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल - Photo Gallery