Kal ka Love Rashifal 15 May 2026: किसकी होगी लव पार्टनर से अनबन, कौन करेगा शादी के लिए प्रपोज; जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल
Kal ka Love Rashifal 15 May 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शुक्रवार (15 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को आपका पार्टनर आपके साथ सहज और सुखद महसूस करेगा.
आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को आपका दिन रोमांच से भरा रहेगा. लव लाइफ भी अच्छी रहेगी.
आपका पार्टनर आपके साथ सुखद सहज महसूस करेगा.
शुक्रवार का दिन पार्टनर के साथ बीतने वाला है.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को आप अपने पार्टनर की कुछ बातों को इग्नोर करेगा.
लव पार्टनर के व्यवहार से आप आहत होंगे.
सिंगल की जिंदगी में कोई अपना आएगा.
कर्क दैनिक लव राशिफल
आपके इग्नोर करने से पार्टनर गुस्सा हो सकता है.
शादीशुदा जातकों के बीच लड़ाई हो सकती है.
शुक्रवार को आपका पार्टनर अपने व्यवहार से आपको यह जताने का प्रयास करेगा कि वह आपसे बहुत प्यार करता है.
सिंह दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को आपका पार्टनर आपसे दूरी बना सकता है.
उसका झुकाव किसी और की ओर है.
इसके चलते आपका ब्रेकअप भी हो सकता है.
कन्या दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार का दिन अच्छा रहने वाला है.
आपका लव पार्टनर आपको कोई विशेष उपहार दे सकता है.
शादी के लिए भी प्रपोज कर सकता है.
सिंगल राशि से जुड़े लोगों को कोई प्रपोज करेगा.
तुला दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को आप अपने पार्टनर के मूड के कारण अपना कोई डिसीजन बदल सकते हैं.
अच्छा होगा कुछ बातों को बैठ कर समस्या को दूर करें.
आप जो कार्य करना चाह रहे हैं, उस पर मतभेज की स्थिति बन सकती है.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
जॉब को लेकर हो रही परेशानी के बारे में अच्छा होगा अपने पार्टनर को कुछ ना बताएं.
लव पार्टनर का आप पर शक करना या बार-बार आपको कुछ बातों के लिए रोकना.
सकता है इस मुद्दे पर आप दोनों के बीच विवाद हो जाए.
धनु दैनिक लव राशिफल
शुक्रवार को अपने पार्टनर के साथ रहें और उनका ख्याल रखें.
ऐसी कोई बात न करें, जिससे आपके पार्टनर का मन दुखी हो.
मकर दैनिक लव राशिफल
स्वास्थ्य के चलते लव पार्टनर परेशान हो सकते हैं.
लव पार्टनर गर्मी और लू की चपेट में आ सकता है.
इससे आपकी प्लानिंग फेल हो सकती है.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
आपका लाइफ पार्टनर शु्क्रवार को खुश नजर आएगा.
आपका पार्टनर आप से अपने मन की बात कह सकता है यानी आई लव यू बोल सकता है.
आपका पार्टनर लाइफ पार्टनर बनने पर राजी हो सकता है. इस साल शादी का योग है.
मीन दैनिक लव राशिफल
कपल साथ में अच्छा समय बिताएंगे.
शुक्रवार को आप पारिवारिक फैमिली प्लानिंग भी कर सकते हैं.
लव पार्टनर के साथ बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं.