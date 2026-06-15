Aaj ka Love Rashifal 15 June 2026: सोमवार को किसका होगा ब्रेकअप और देगा अपने लव पार्टनर को धोखा, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Aaj Ka Love Rashifal 15 June 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? सोमवार (15 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.