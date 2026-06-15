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Aaj ka Love Rashifal 15 June 2026: सोमवार को किसका होगा ब्रेकअप और देगा अपने लव पार्टनर को धोखा, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Aaj Ka Love Rashifal 15 June 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? सोमवार (15 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: June 15, 2026 7:34:40 AM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ बातों को सुनकर उन पर बेवजह ही आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं.
इससे आपका पार्टनर दुखी होगा हो सकता है.
वह आपसे संबंध तोड़ने के विषय में भी सोच सकता है. आप भी तैयार रहें.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

सोमवार को लव पार्टनर आपके साथ बाहर जाने की जिद कर सकता है.
यह प्रस्ताव दोनों के लिए अच्छा है.
आपका पार्टनर आपके अनुकूल रहेगा.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर कुछ बातों को लेकर आप से नाराज हो सकते हैं.
आपके प्रति किसी दूसरे के द्वारा उन्हें भड़काया जा सकते हैं.
आपस में बात करेंगे तो गलतफहमी दूर हो जाएगी.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा.
वह आपसे दूरी बनाना चाहता है.
इशारा समझें और ब्रेकअप की पहल आप भी कर सकते हैं, जो वह चाहता है.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ अपने मन की बातों को शेयर करेगा.
कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है.
लाइफ पार्टनर की इच्छा का सम्मान करें.
बाहर घूमने जरूर जाएं, जिससे रिश्ते प्रगाढ़ होंगे.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

आपकी लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं.
परिवार के लोग आपके संबंध के विरोध में जा सकते हैं.
ध्यान रखें कि आपका साथी आपका भरपूर साथ निभाएगा.

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तुला दैनिक लव राशिफल

आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे.
लव पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.
लव पार्टनर के साथ फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

सोमवार लव कपल के लिए अच्छा है.
मौसम भी लव पार्टनर्स का साथ देगा.
आपका साथी आपकी बात में सहमति देगा
कुल मिलाकर सोमवार का दिन रोमांस से भरा होगा.

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धनु दैनिक लव राशिफल

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मकर दैनिक लव राशिफल

सोमवार को आपका लव पार्टनर आपसे बहुत खुश रहेगा.
आप जिस बात को बहुत दिनों से अपने साथी के साथ शेयर करना चाहते हैं, वह आज शेयर कर सकते हैं.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे अत्यधिक महत्वकांक्षी रखता है
इसके चलते वह आपसे नाराज हो सकता है.
उसके व्यवहार के कारण आपका मन परेशान रह सकता है.
बेहतर होगा कि अपने साथी के साथ समय बिताएं.

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मीन दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर के बारे में आपको कोई जानकारी मिल सकती है.
इससे आप परेशान हो सकते हैं.
आपका साथी आपको धोखे में रख सकता है.

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Love rashifal
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