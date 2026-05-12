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Kal ka Love Rashifal 13 May 2026: कौन बोलेगा Sorry और कौन-कौन करेगा रोमांस, जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल

Kal ka Love Rashifal 13 May 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? बुधवार (13 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Last Updated: May 12, 2026 4:25:08 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

बुधवार को आपका पार्टनर आपको कोई विशेष उपहार दे सकता है. आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर डेटिंग पर जा सकते हैं.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

बुधवार को आपका लव पार्टनर कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज हो सकता है. इस कारण आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

बुधवार को अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं. लव लाइफ के लिहाज से बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर से कुछ बातें छुपाना बुधवार को आपके लिए महंगा पड़ सकता है. अच्छा होगा अपने पार्टनर के साथ बैठकर सारी समस्याओं का हल निकालें.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

बुधवार को आपकी लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है. अपने पार्टनर की बातों को इग्नोर कर उन्हें सच्चाई से अवगत कराएं.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

आपका साथी आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा. अपने पार्टनर को आज आप अपने मन की बात बोल सकते हैं.

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तुला दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपकी बातों से सहमत होगा. बुधवार को आपका पार्टनर आपसे अपने प्यार का इजहार कर सकता है.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

लव कपल के रिश्तों में खटास आ चुकी है तो पुरानी बातों के लिए सॉरी बोलना आपके लिए अच्छा होगा. आपका साथी कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज है तो मनाने की कोशिश करें.

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धनु दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे दूर जा सकता है. बेहतर है कि संबंध को बचाने के लिए कुछ बातों को इग्नोर करें।

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मकर दैनिक लव राशिफल

बुधवार को आपको अपने साथी का भरपूर प्यार मिलेगा. आप अपने आगामी जीवन के लिए बड़ा डिसीजन ले सकते हैं.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

बुधवार का दिन लव लाइफ के लिए अच्छा है. लव पार्टनर के साथ आप कहीं बाहर जाने का प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे आपका पार्टनर खुश होगा.

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मीन दैनिक लव राशिफल

बुधवार को आप अपने लव पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. पूरा दिन आप अपने साथी के साथ अच्छा बिताने वाले हैं.

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Love rashifal
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