  Kal Ka Love Rashifal 13 March 2026: किस राशि के लोग गर्लफ्रेंड से बोलेंगे Sorry, किसकी जिंदगी में होगा रोमांस; जानें सभी 12 राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal 13 March 2026: किस राशि के लोग गर्लफ्रेंड से बोलेंगे Sorry, किसकी जिंदगी में होगा रोमांस; जानें सभी 12 राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal 13 March 2026 | Love Rashifal Tomorrow | Love Horoscope Tomorrow: शुक्रवार (13 मार्च, 2026) का दिन सभी राशियों की लव लाइफ के लिए मिलाजुला है. कुछ राशि के जातकों के बीच अनबन होगी और ब्रेकअप तक हो सकता है. कुछ सिंगल जातकों के शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं.  मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius) और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: March 12, 2026 3:23:02 PM IST

मेष दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार के दिन पुरानी बातों को दूर रखें वरना प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है. शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा. पुराने विवाद खत्म होंगे. साथ ही लव पार्टनर के साथ समय बीतेगा. दोनों मिलकर भविष्य की प्लानिंग कर सकते हैं.

वृषभ दैनिक लव राशिफल

आप पार्टनर के प्रपोज को एक्सेप्ट करेंगे. शुक्रवार को दिन आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लव पार्टनर के साथ समय व्यतीत करेंगे. यहां पर ध्यान रखें कि आपका पार्टनर बहुत दिन से अपने मन की बात आपसे बोलना चाहता है.  शुक्रवार को वह आपसे दिल की बात बोल सकता है, जिसके बाद आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

मिथुन दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है. उसकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास करें. अपने पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें. लव पार्टनर के मन में चल रही बातों और शंकाओं को दूर करें. शादीशुदा हैं तो लाइफ पार्टनर के साथ लंबी यात्राओं पर जाएं. साथी की इच्छाओं को पूरा करें.

कर्क दैनिक लव राशिफल

अपने व्यवहार में बदलाव लाएं वरना एक अच्छा लव पार्टनर आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाएगा. शुक्रवार को आपका पार्टनर आपको लेकर कुछ परेशान रह सकता है. आपके व्यवहार के कारण उनका मन दुखी रहेगा.

सिंह दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर किसी बात को लेकर आपसे नाराज है. शुक्रवार को अपने रूठे हुए पार्टनर को मनाने के लिए किसी नई जगह पर ले जाएं. उनकी मनचाही इच्छाओं को पूरा करें तथा पुरानी बातों को लेकर चल रहे मतभेद दूर करें. सॉरी बोलकर कुछ बातों को खत्म करें और फिर अपनी लव लाइफ को एंजॉय करें.

कन्या दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार कुछ पुरानी बातों को लेकर आपका पार्टनर आपको कुछ कह सकता है. इसके चलते आप दोनों में मतभेद की स्थिति बन सकती है. अच्छा होगा अपनी बातों को एक्सेप्ट करें. बातचीत के दौरान दोनों के बीच चल रही गलतफहमी को दूर करने का प्रयास करें.

तुला दैनिक लव राशिफल

अपने संबंध को ठीक करें. आपका पार्टनर किसी दूसरे की बातों में आकर आपसे झगड़ा कर सकता है. इसके चलते लव कपल के बीच आपसी अनबन और तनाव बढ़ सकता है. अच्छा होगा बात को समझ कर समस्या का हल निकालने का प्रयास करें. बैठकर आराम से बातचीत करेंगे तो समाधान निकल जाएगा.

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

बहुत दिन से चल रहे आप दोनों के बीच मतभेद शुक्रवार को सामान्य हो जाएंगे. कुछ गलतफहमियों के कारण जो प्रॉब्लम आई है वह शुक्रवार को दूर होगी. आपका पार्टनर अपनी गलतियों के लिए आपके सामने शर्मिंदा हो सकता है. ध्यान यह रखना है कि आप अपने संबंध को संभालें. पार्टनर के साथ समय बिताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है.

धनु दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को आप अपने लव पार्टनर के साथ किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं. आपका साथी आपके साथ खुश नजर आएगा. लव कपल के बीच के बीच पुराने मतभेद खत्म होंगे. एक तरह से नए रिश्तों की शुरुआत होगी. आपका पार्टनर कुछ पर्सनल बातों को भी शुक्रवार को आपसे शेयर कर सकता है.

मकर दैनिक लव राशिफल

पार्टनर के साथ मतभेद बढ़ेंगे. संबंध बचाने का प्रयास करें. कुछ बातों को इग्नोर करें, जबकि कई बातों को लेकर आप दोनों में बड़ी तकरार हो सकती है. आपके संबंध को बिगाड़ने का भी प्रयास किया जा सकता है. ऐसे में सावधान रहें.

कुंभ दैनिक लव राशिफल

पार्टनर से कुछ बातों को लेकर आपसी सामंजस्य बनेगा. आप दोनों के बीच कुछ फैमिली प्रॉब्लम रहेगी, जिसे शुक्रवार को आप दूर करने में सफल होंगे. आपका लव पार्टनर जल्द आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है. परिवार के लोग आपके निर्णय का सम्मान और समर्थन दोनों करेंगे.

मीन दैनिक लव राशिफल

अपने पार्टनर के साथ बैठकर समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें, क्योंकि पार्टनर की कुछ बातों को लेकर शुक्रवार को आप उनसे नाराज हो सकते हैं. इसके चलते आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं. बेहतर होगा कि कुछ बातों को इग्नोर करें.

डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

