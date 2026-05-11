Kal ka Love Rashifal 12 May 2026: कौन तोड़ेगा दिल तो किसको मिलेगा भरपूर रोमांस करने का मौका, जानें मेष से मीन तक की लव लाइफ का हाल
Kal ka Love Rashifal 12 May 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? मंगलवार (12 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक राशिफल
मेष राशि के जातक मंगलवार को व्यस्त रहेंगे इसके चलते उनकी अपनी लव पार्टनर से मुलाकात नहीं होगी शादीशुदा जातक सामान्य जीवन जी
वृषभ दैनिक लव राशिफल
वृषभ (Taurush) राशि के जातकों की जिंदगी में तनाव रहेगा. कुछ बातों को लेकर दोनों के बीच गलतफहमी है उसे दूर करने की जरूरत है.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
मिथुन (Gemini) राशि के जातकों की लव लाइफ बहुत शानदार रहेगी. मंगलवार शाम को दोनों मिलेंगे. फिल्म देखने का भी प्रोग्राम बन सकता है.
कर्क दैनिक लव राशिफल
कर्क (cancer) राशि के जातक गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि इससे रिश्ते बिगड़ने तक की नौबत आ सकती है. शादीशुदा लोगों की जिंदगी में तूफान आएगा. झगड़े के चलते दोनों के बीच कुछ दिनों के लिए बोलचाल बंद हो सकती है.
सिंह दैनिक लव राशिफल
सिंह राशि के जातकों की जिंदगी में बड़ा बदनाम आने वाला है. दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए स्थिति ब्रेकअप तक पहुंच गई है. सुझाव है कि आप जितनी जल्दी रिश्ते से अलग हो जाएं तो अच्छा है.
कन्या दैनिक लव राशिफल
कन्या (Virgo) राशि से जुड़े सिंगल जातक मंगलवार को किसी को प्रपोज कर सकते हैं, जवाब सकारात्मक आएगा लेकिन रिश्ते में आगे बढ़ाने की जल्दबाजी न करें ;
तुला दैनिक लव राशिफल
तुला (Libra) राशि के जातक मंगलवार को किसी बात पर अपने लव पार्टनर से लड़ाई कर बैठेंगे हैं. दोनों के लिए यह बहुत भारी पड़ने वाला है. हो सकता है वह आपसे कुछ दिन बाद ही करना बंद कर दे.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
वृश्चिक (Scorpio) राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन अच्छा नहीं रहेगा. आप किसी काम से बाहर जाएंगे, इसकी वजह यानी आपका पार्टनर थोड़ा खिन्न रहेगा.
धनु दैनिक लव राशिफल
धनु (Sagittarius) राशि से जुड़े जातक मंगलवार को भरपूर रोमांस करेंगे. सिंगल की जिंदगी में कोई आने वाला है, जिससे आपको खुशी मिलेगी.
मकर दैनिक लव राशिफल
मकर (Capricorn) राशि के जातक दिनभर रोमांस को इंजॉय करेंगे. आपकी शादी यानी आप दोनों की शादी तय होने वाली है. यह सुनकर आप खुश हो जाएंगे.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
कुंभ (Aquarius) राशि से जुड़े सिंगल जातकों को कोई प्रपोज करेगा. इसके चलते वह पूरा दिन खुश रहेंगे. शादीशुदा जातकों के बीच अनबन हो सकती है.
मीन दैनिक राशिफल
मीन (Pisces) राशि के शादीशुदा जातकों की जिंदगी में खुशियां नन्हे मेहमान के रूप में आएंगी. इसके चलते पूरा परिवार खुश रहेगा.