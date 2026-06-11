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Kal ka Love Rashifal 12 June 2026: वृषभ, कर्क, मिथुन, मकर, कुंभ और मीन कर राशि के जातकों की लव लाइफ रहेगी शानदार, जानिये मेष से मीन तक की राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal 12 June 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? शुक्रवार (12 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: June 11, 2026 3:11:22 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात कह सकता है.
बहुत दिनों से कुछ बात जो उनके मन में चल रही है, उसे वह आपसे शेयर कर सकता है.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर शुक्रवार को आपसे कुछ शिकायत कर सकता है.
पार्टनर के साथ समय बिताएं. उन्हें कहीं लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएं.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

आपको आपके साथी का भरपूर प्यार और सहयोगी मिलेगा.
आपका पार्टनर आपके साथ शॉपिंग करने के लिए आपको बोल सकता है.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

शुक्रवार को आपका साथी आपसे नाराज हो सकता है.
कुछ दिनों से वह आपके साथ समय बिताना चाहता है.
काम के चलते ऐसा होना संभव नहीं हो पा रहा है.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

आपके पार्टनर को चोट लग सकती है, जिस कारण उनका मन ठीक नहीं रहेगा.
साथी के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है.
इससे रिश्ते में मधुरता आएगी। साथ ही आपका साथी आपको सम्मान देगा.

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कन्या दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर शुक्रवार को आपसे अपनी कोई पर्सनल बात शेयर कर सकता है.
वह आप पर बहुत विश्वास करके कोई पर्सनल बात कहना चाहता है.
लव पार्टनर का भरोसा नहीं ना तोड़ें.

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तुला दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं.
बहुत दिनों के बाद साथी के साथ बाहर जाना आपके लिए अच्छा रहेगा.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

लव कपल के बीच अनबन चल रही है.
अपने साथी की बात को समझने का प्रयास करें.
इससे आपका साथी की नजर में सम्मान बढ़ेगा.

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धनु दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर शुक्रवार को आपको कोई खुशखबरी दे सकता है.
यह जानकर आप और आपके परिवार में खुशी छा जाएगी.

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मकर दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर की किसी बात को लेकर बहुत दुखी हो सकते हैं.
किसी दूसरे की बातों में आकर आपका साथी आपसे दुर्व्यवहार कर सकता है.
इससे आपका मन दुखी रहेगा.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

आपका साथी आपके साथ बाहर जाने की जिद कर सकता है.
पार्टनर की बात को माने, नहीं तो मामला बिगड़ सकता है.

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मीन दैनिक लव राशिफल

आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ बातों को सुनकर उन पर बेवजह ही आरोप-प्रत्यारोप लगा सकते हैं.
इससे कारण लव पार्टनर दुखी होगा हो सकता है.
मामला संभाल लें वरना स्थिति ब्रेकअप तक आ सकती है.

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Love rashifal
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