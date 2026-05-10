Kal ka Love Rashifal 11 May 2026: इश्क में कौन खाएगा धोखा, किसकी शादी होगी तय और कौन पहली बार बोलेगा I LOVE YOU
Aaj ka Love Rashifal 11 May 2026: कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? सोमवार (11 मई, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.
मेष दैनिक लव राशिफल
सोमवार (Aries) को मेष राशि के जातकों की अपने लव पार्टनर से मुलाकात नहीं होगी. सिंगल की लाइफ में भी किसी प्यार की एंट्री नहीं होने वाली है.
वृषभ दैनिक लव राशिफल
वृषभ (Taurus) राशि के जातक जॉब के चलते परेशान रहेंगे, इसलिए लव पार्टनर से दूरी बनाएंगे. प्रॉब्लम के चलते वह मिलने से बचेंगे.
मिथुन दैनिक लव राशिफल
मिथुन (Gemini) राशि के जातक सोमवार को लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं.
कर्क दैनिक लव राशिफल
कर्क (Cancer) राशि से जुड़े सिंगल जातकों के लिए सोमवार को शादी का रिश्ता आएंगे. अच्छा रिश्ता है, ऐसे में इन्कार करने से पहले अच्छी तरह से सोचें.
सिंह दैनिक लव राशिफल
सिंह (Leo ) राशि के जातकों की जिंदगी बेहद सामान्य रहेगी. खासतौर से सिंगल राशि के जातकों की जिंदगी में प्यार की एंट्री अभी नहीं होने वाली है.
कन्या दैनिक लव राशिफल
कन्या (Virgo) राशि के जातकों को लव पार्टनर से किसी बात पर झगड़ा होगा, इससे दोनों हफ्ते पर बात नहीं करेंगे. सिंगल जातक सोमवार को अपने दोस्तों के साथ घूमेंगे.
तुला दैनिक लव राशिफल
तुला (Libra) राशि के जातकों की जिंदगी में कुछ नया होने वाला है. आपकी शादी टूट सकती है. इसका कारण आपमें कुछ खामियां हैं, जिनके बारे में आपको आगाह भी किया जा चुका है.
वृश्चिक दैनिक लव राशिफल
वृश्चिक (Scorpio ) राशि के जातकों की जिंदगी में सोमवार को तूफान आएगा. आपका पार्टनर आपसे ब्रेकअप कर सकता है.
धनु दैनिक लव राशिफल
धनु (Sagittarius) राशि से जुड़े सिंगल जातकों की जिंदगी में प्यार की एंट्री होगी. कोई आगे से आपको प्रपोज करेगा.
मकर दैनिक लव राशिफल
मकर (Capricorn) राशि के जातकों के लिए अच्छा रिश्ता आएगा. इससे आप इन्कार नहीं कर पाएंगे.
कुंभ दैनिक लव राशिफल
कुंभ (Aquarius) राशि के जातकों के लिए सोमवार को दिन अच्छा रहने वाला है. आप दिनभर लव पार्टनर के साथ बिताएंगे, इससे प्यार गहरा होगा.
मीन दैनिक लव राशिफल
मीन (Pisces) राशि से जुड़े लव पार्टनर अलग-अलग शहरों में होने की वजह से मुलाकात नहीं कर पाएंगे. फोन और सोशल मीडिया के जरिये एक-दूसरे से जुड़े रह सकते हैं.