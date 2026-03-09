  • Home>
  • Kal Ka Love Rashifal 10 March 2026: किसकी जिंदगी में होगा रोमांस का जादू, किसका पार्टनर कर बैठेगा दूसरे से प्यार, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal 10 March 2026: किसकी जिंदगी में होगा रोमांस का जादू, किसका पार्टनर कर बैठेगा दूसरे से प्यार, जानें सभी 12 राशियों का हाल

Kal Ka Love Rashifal 10 March 2026 | Love Rashifal Tomorrow: मंगलवार (10 मार्च, 2026) का दिन सभी राशियों की लव लाइफ के लिए मिलाजुला है. कुछ राशि के जातकों के बीच अनबन होगी और ब्रेकअप तक हो सकता है. कुछ सिंगल जातकों के शादी के रिश्ते भी आ सकते हैं.  मेष (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius) और मीन (Pisces) राशि के जातकों का कैसा रहेगा दिन? 12 राशि के जातकों की जिंदगी क्या रहेगी प्यार की स्थिति? कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Last Updated: March 9, 2026 4:41:48 PM IST

Aries Daily Horoscope - Photo Gallery
1/13

मेष दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को आपका पार्टनर आपसे आपके परिवार के बारे में डिसीजन लेने को मजबूर कर सकता है. इसका मतलब यह है कि आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं. अपने पार्टनर के इस व्यवहार से आपका मन दुखी हो सकता है. साथ ही सोच-विचार कर डिसीजन लें.

Taurus Daily Love Horoscope - Photo Gallery
2/13

वृषभ दैनिक लव राशिफल

शादीशुदा हैं तो आपको आपके साथी का भरपूर प्यार मिलेगा. मंगलवार को आपका पार्टनर आपके साथ सहज महसूस करेगा. इस दौरान कुछ बातें आप दोनों के बीच जो अभी तक छिपी थी वह भी सामने आएंगी. इससे आप नाराज नहीं होंगे, क्योंकि यही तो आप चाहते थे.सिंगल के लिए भी मंगलवार का दिन अच्छा रहेगा.

Gemini Today Love Horoscope - Photo Gallery
3/13

मिथुन दैनिक लव राशिफल

लव कपल के बीच किसी तीसरे की एंट्री हो चुकी है. मंगलवार को आपका पार्टनर किसी के कहने पर आपके ऊपर शक कर सकता है. इसका पता चलने पर आप दोनों के बीच मतभेद हो सकता है. यह समय समझदारी से चलने का है. ऐसे में अपने साथी के साथ बैठ कर बात करें.

Cancer Daily Horoscope - Photo Gallery
4/13

कर्क दैनिक लव राशिफल

आपका पार्टनर आपसे नाराज हो सकता है. उन्हें मनाने के लिए मंगलवार को आप गिफ्ट दें. यह भी हो सकता है कि आप लव पार्टनर को उसकी शर्तों के अनुसार मनाने के लिए तैयार रहें. अच्छा होगा उनके साथ समय बिताएं. कोशिश करें तो उनके साथ कहीं बाहर घूमने जाएं.

Leo Today Love Horoscope - Photo Gallery
5/13

सिंह दैनिक लव राशिफल

अच्छा होगा मंगलवार को पूरा दिन लव पार्टनर के साथ समय बिताएं, साथ ही उनकी मन की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें. शादीशुदा हैं तो मंगलवार को आपका साथी आपकी कुछ बातों को लेकर आपसे नाराज हो सकता है. उनकी नाराजगी आज उनके चेहरे पर आप आप देख पाएंगे. उसे मनाने के लिए कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं.

Virgo Today Love Horoscope - Photo Gallery
6/13

कन्या दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को आपका पार्टनर आपसे आपके परिवार के बारे में डिसीजन लेने को मजबूर कर सकता है. इसका मतलब यह है कि आप मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं. अपने पार्टनर के इस व्यवहार से आपका मन दुखी हो सकता है. साथ ही सोच-विचार कर डिसीजन लें.

Libra Today Love Horoscope - Photo Gallery
7/13

तुला दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को आपके पार्टनर की कुछ बातें आपको परेशान कर सकती हैं. उसका किसी और के प्रति अट्रैक्ट होना भी आपके खल सकता है. इससे आपका साथी आपसे नाराज हो सकता है. ऐसे में थोड़ा अपना नजरिया बदलें. साथ ही कुछ बातों को संबंधों को बनाए रखने के लिए इग्नोर करें. इससे रिश्ता लंबा चलेगा.

Scorpio Today Love Horoscope - Photo Gallery
8/13

वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को अपने साथी का ख्याल रखें. संभव हो तो उनके साथ कहीं बाहर जाएं, जिससे उनका मन लगे. साथ ही आपको पार्टनर का प्यार और सहयोग प्राप्त होगा. शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने-फिरने जाएं. मंगलवार को स्वास्थ्य कारणों के चलते आपका पार्टनर कुछ दिन से मानसिक परेशान रह सकता है.

Sagittarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
9/13

धनु दैनिक लव राशिफल

मंगलवार को आपका पार्टनर आपसे अपने मन की बात बोल सकता है. उनके मन में कुछ दुविधा चल रही है, जिसे वह आपसे अहम बात शेयर कर सकता है. इससे आपको कोई बड़ा निर्णय मंगलवार को ही लेना पड़ सकता है.

Capricorn Today Love Horoscope - Photo Gallery
10/13

मकर दैनिक लव राशिफल

शादीशुदा हैं तो मंगलवार को आपका लव पार्टनर भावनात्मक तौर से कुछ परेशान हो सकता है. कोशिश करें कि लाइफ पार्टनर को समय दें. शाम को डिनर और फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाएं. सिंगल की शादी के रिश्ते आएंगे. इसी साल आप की शादी होने का योग है.

Aquarius Today Love Horoscope - Photo Gallery
11/13

कुंभ दैनिक लव राशिफल

कुंभ राशि के जातकों का पार्टनर बहुत समय से नाराज चल रहा है. मंगलवार को उसे अपनी गलती का एहसास होगा. आपका पार्टनर आपसे माफी मांग सकता है. साथ ही आज उनके व्यवहार में नरमी देखने को मिलेगी. इसके साथ ही वह आपका भरपूर साथ देंगे. सिंगल की लव लाइफ की शुरुआत मंगलवार से होने वाली है. कॉलेज को दोस्त आपसे प्यार का इजहार कर सकता है.

Pisces Today Love Horoscope - Photo Gallery
12/13

मीन दैनिक लव राशिफल

मौसम के हिसाब से मंगलवार का दिन आपके लिए अच्छा है. प्रेम प्रसंग के लिए समय अच्छा है. लव कपल की मुलाकात के दौरान रोमांस का जादू दोनों को महसूस होगा. आप उनकी स्थिति को समझने का प्रयास करें. सबसे बेहतर है कि आप उनके साथ समय बिताएं. उनके मन की इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करें.

Disclaimer - Photo Gallery
13/13

डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. https://www.inkhabar.com/ इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

