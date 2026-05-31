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Kal ka Love Rashifal 1 June 2026: मेष से मीन तक, किसका होगा ब्रेकअप, कौन जाएगा गर्लफ्रेंड के साथ घूमने; कौन करेगा रोमांस

Kal ka Love Rashifal 1 June 2026:  कौन किसका दिल तोड़ेगा तो किस राशि के लोगों की जिंदगी में होगी प्यार की एंट्री? शादीशुदा जातकों की जिंदगी में होगा रोमांस या होंगे परेशान? सोवार (1 जून, 2026) को सभी 12 राशि (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) के जातकों की जिंदगी में क्या रहेगी प्यार की स्थिति? जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.


By: JP Yadav | Published: May 31, 2026 8:18:00 PM IST

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मेष दैनिक लव राशिफल

पार्टनर आपसे कुछ उम्मीद रख सकता है.
समय नहीं देने की वजह से विवाद हो सकता है.
शाम के बाद पार्टनर के साथ समझौता हो जाएगा.

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वृषभ दैनिक लव राशिफल

सोमवार का दिन लव लाइफ को लेकर मिलाजुला रहेगा.
पार्टनर और आपके बीच कुछ मतभेद नजर आएंगे, लेकिन जल्द ही सुलझ जाएंगे.

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मिथुन दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर के व्यवहार को लेकर सोमवार को आप चिंतित रह सकते हैं.
पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, सतर्क रहें.
पार्टनर आपको हर्ट कर सकता है.

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कर्क दैनिक लव राशिफल

लव पार्टनर आपके साथ कोई मजाक कर सकता है.
अपने मन की बात आपके सामने रख सकता है.
सलाह दी जाती है की पार्टनर से खुलकर सभी विषयों पर बात करें.

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सिंह दैनिक लव राशिफल

पार्टनर आपको कोई महंगा उपहार गिफ्ट दे सकता है.
इससे मन प्रसन्न होगा.
इसके अलावा आप पार्टनर के साथ फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं.

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तुला दैनिक लव राशिफल

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पार्टनर के विषय में आपको कुछ सीक्रेट्स मालूम चल सकते हैं.
इससे रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
लव कपल आपस में गलतफहमी दूर करें.

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वृश्चिक दैनिक लव राशिफल

पार्टनर के साथ आप समय व्यतीत कर सकते हैं.
लव पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं.
पार्टनर अपनी मन की इच्छाओं को आपसे पूरा करवाने की कोशिश करेगा.

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धनु दैनिक लव राशिफल

सोमवार को पार्टनर के साथ विवाद हो सकता है.
मतभेद अधिक बढ़ जाने के कारण लव पार्टनर कुछ ऐसा बोल सकता है.
यह आपको हर्ट करेगा.
इससे ब्रेकअप की स्थिति पैदा हो सकती है
सोमवार को अपने मन को शांत रखें।

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मकर दैनिक लव राशिफल

सोमवार को पार्टनर के साथ आपकी तीखी नोकझोंक हो सकती है.
लव लाइफ में आप दोनों के अहम भाव टकरा सकते हैं.
पार्टनर की बात को समझने का प्रयास करें.
कोई भी नकारात्मक बात पार्टनर से न बोलें.
लव कपल धैर्यपूर्वक समय बिताएं.

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कुंभ दैनिक लव राशिफल

सोमवार को पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को लेकर विवाद हो सकता है.
विशेष रूप से परिवार को लेकर मतभेद हो सकते हैं। सलाह दी जाती है पार्टनर को थोड़ा समय दें.
जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें.

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मीन दैनिक लव राशिफल

मीन दैनिक लव राशिफल (Pisces Today Love Horoscope)
सोमवार को पार्टनर के साथ बैठकर विवादों को सुलझाने का प्रयास करें.
लव पार्टनर की भावनाओं को समझकर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं.

Tags:
Love rashifal
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