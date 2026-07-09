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Aaj ka Kumbh Rashifal 9 July 2026: लव लाइफ होगी बेहतर, करियर में मिलेगी नई उम्मीद! पढ़ें आज का कुंभ राशिफल

Aaj ka Kumbh Rashifal 9 July 2026: आज आप एक अजीब स्थिति में हैं – कुछ सुस्त और कुछ बहादुर. आपका एक हिस्सा सब कुछ टालना चाहता है और खिड़की से बाहर देखते रहना चाहता है. दूसरा हिस्सा कोई बड़ा कदम उठाना और कुछ साबित करना चाहता है. दोनों भावनाएं सच हैं क्योंकि शनि शरीर को धीमा करता है जबकि मंगल इच्छाशक्ति को बढ़ाता है. तो हाँ, आप एक ही समय में बेचैन और आलसी महसूस करेंगे.


By: Heena Khan | Published: July 9, 2026 7:24:18 AM IST

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प्यार और रिश्ते

अपने जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता सामान्य रहेगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप बोरियत के कारण कोई हंगामा न करें तो सब ठीक रहेगा. सिर्फ इसलिए कि आपका मन अशांत है, अपने जीवनसाथी के धैर्य की परीक्षा न लें. अगर वे अभी व्यावहारिक हैं, तो उनसे लड़ने के बजाय इसका फायदा उठाएं. बच्चों से अच्छी खबर मिलेगी. उनका प्रदर्शन, नतीजे, व्यवहार या छोटी-छोटी उपलब्धियां आपका मूड अच्छा कर सकती हैं. अगर आपके बच्चे हैं, तो उनकी सही तरीके से तारीफ करें. फोन के पीछे से बिना ध्यान दिए तारीफ न करें, बल्कि सच में उन पर ध्यान दें. सिंगल कुंभ राशि वालों को रोमांस में कम और अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने में ज़्यादा दिलचस्पी हो सकती है.

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शिक्षा और करियर

आत्मविश्वास काम के मामलों में आपकी मदद करता है, खासकर अगर आप किसी प्रस्ताव, आवेदन, काम में बदलाव या नई ज़िम्मेदारी को लेकर हिचकिचा रहे हैं. फैसला तभी लें जब आप उसके लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार हों. मंगल सिर्फ़ बड़ी-बड़ी बातों के बजाय काम करने वालों को इनाम देता है. पैसा सिर्फ़ कड़ी मेहनत से आता है, और आज करियर में भी यही नियम लागू होता है. हालांकि, छात्र बेहतर स्थिति में हैं. वे आसानी से लक्ष्य हासिल कर सकते हैं क्योंकि बुध समझ को तेज़ करता है. असाइनमेंट पूरे करें, मुख्य विषयों को दोहराएं, और अजीब समय पर सोकर या फोन पर घंटों स्क्रॉल करके अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद न करें.

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पैसा और फाइनेंस

पैसों का आना-जाना आपकी मेहनत पर निर्भर करता है. यह किस्मत से पैसा मिलने वाला दिन नहीं है. समय पर काम करके और रोज़मर्रा के कामों को सही ढंग से पूरा करके पैसे कमाएं. रसीदों और छोटे-मोटे खर्चों का हिसाब रखें, और यह न सोचें कि "बाद में देख लेंगे". बोरियत दूर करने के लिए खर्च करने से बचें. ऐसे दिनों में यह आदत हावी हो सकती है. रात का खाना खाने से ठीक पहले एक छोटी सी ऑनलाइन खोज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है.

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सेहत और भलाई

ऊर्जा का स्तर ऊपर-नीचे महसूस हो सकता है. सुबह आप धीमी गति से चल सकते हैं, और फिर आत्मविश्वास बढ़ने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर लगा सकते हैं. संतुलन बनाए रखने की कोशिश करें. अच्छे से नाश्ता करें, अपनी पीठ और पैरों को स्ट्रेच करें, और थकान के संकेतों को नज़रअंदाज़ न करें, भले ही आपका मन अचानक जोश से भर जाए. अगर आप रात में अपने साहसी फ़ैसले के बारे में बार-बार सोचते रहेंगे, तो बेचैनी आपकी नींद खराब कर सकती है. अगले दिन के कामों को लिख लें और दिमाग को आराम करने दें. आज के लिए टिप: एक साहसी फ़ैसला लें, और फिर अनुशासित कोशिशों से उसे पूरा करें.

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डिस्क्लेमर

इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें.Inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

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