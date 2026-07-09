Aaj ka Kumbh Rashifal 9 July 2026: लव लाइफ होगी बेहतर, करियर में मिलेगी नई उम्मीद! पढ़ें आज का कुंभ राशिफल

प्यार और रिश्ते

अपने जीवनसाथी के साथ आपका रिश्ता सामान्य रहेगा, जिसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप बोरियत के कारण कोई हंगामा न करें तो सब ठीक रहेगा. सिर्फ इसलिए कि आपका मन अशांत है, अपने जीवनसाथी के धैर्य की परीक्षा न लें. अगर वे अभी व्यावहारिक हैं, तो उनसे लड़ने के बजाय इसका फायदा उठाएं. बच्चों से अच्छी खबर मिलेगी. उनका प्रदर्शन, नतीजे, व्यवहार या छोटी-छोटी उपलब्धियां आपका मूड अच्छा कर सकती हैं. अगर आपके बच्चे हैं, तो उनकी सही तरीके से तारीफ करें. फोन के पीछे से बिना ध्यान दिए तारीफ न करें, बल्कि सच में उन पर ध्यान दें. सिंगल कुंभ राशि वालों को रोमांस में कम और अपनी ज़िंदगी को व्यवस्थित करने में ज़्यादा दिलचस्पी हो सकती है.