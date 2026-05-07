Kal ka Kumbh Rashifal 8 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन बेहद खास! रिश्तों में छोटी सी गलती बढ़ा सकती है दूरियां, जानिए कल क्या कहते हैं सितारे

कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन

कल का दिन कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है, लेकिन धैर्य और समझदारी से आप हर स्थिति को संभाल लेंगे. करीबी लोगों के साथ विचारों का टकराव हो सकता है, इसलिए किसी पर अपनी बात थोपने से बचें. रिश्तों में शांति बनाए रखना आपके लिए सबसे जरूरी रहेगा.मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए खुद को थोड़ा समय देना फायदेमंद रहेगा. लंबी सैर, योग या हल्का व्यायाम आपके मूड को बेहतर बना सकता है. कुछ पुराने अधूरे काम भी पूरे होने के संकेत हैं.