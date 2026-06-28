Kal ka Kumbh Rashifal 29 June 2026: कुंभ राशि वालों के लिए कल का दिन रहेगा शानदार, आर्थिक स्थिति रहेगी मजबूत, करियर में मिलेगा सम्मान;जानें कैसा रहेगा पूरा दिन

Kal ka Kumbh Rashifal 29 June 2026: आज कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन सकारात्मक रहने वाला है. आत्मविश्वास, रिश्तों में मधुरता और करियर में बेहतर प्रदर्शन के योग बन रहे हैं. धैर्य और समझदारी के साथ लिए गए फैसले आपको सफलता की ओर ले जाएंगे.अगर किसी बहस या विवाद की स्थिति बने तो शांत रहकर अपनी बात रखें. धैर्य और समझदारी से लिया गया फैसला आपके लिए अधिक फायदेमंद रहेगा.चंद्रमा मकर राशि में रहेगा. इससे आपके अंदर जिम्मेदारी निभाने की भावना बढ़ेगी. सोच-समझकर लिए गए फैसले लंबे समय में लाभ देंगे.